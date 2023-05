Onyx Boox Tab Ultra

Potreste non aver mai sentito parlare del marchio Onyx, ma se vi piacciono i prodotti e-ink forse sapete che propongono alternative interessanti a dispositivi più noti come Amazon Kindle Scribe o ReMarkable 2. (vedi anche Kindle Scribe Vs ReMarkable 2).

Il Boox Tab Ultra fa parte della stessa categoria di dispositivi, ma cerca di essere anche qualcosa di più. Grazie al sistema operativo Android, infatti, permette di scaricare e usare applicazioni dal Play Store. Integra una fotocamera per scannerizzare documenti al volo, sfruttando anche una buona funzione OCR. Ha dei piccolo altoparlanti e supporta l’audio via Bluetooth.

Bello, ma costa più dei concorrenti e non è detto che ne valga la pena; difetti e mancanze, infatti, lo rendono un prodotto poco invitante.

Design

Dal punto di vista del design, Boox Tab Ultra lascia un’impressione positiva. È in alluminio, leggero, resistente e maneggevole. Pesa solo 480 grammi, molto pochi per un prodotto che ha uno schermo da circa 10 pollici. Sembra un dispositivo davvero solidissimo, e su un lato ha una cornice un po’ più spessa che ne facilita l’impugnatura.

Onyx Boox Tab Ultra

La finitura tuttavia è un po’ delicata quanto a sporcizia: basterà maneggiarlo qualche minuto per avere delle impronte digitali molto visibili. A proposito di impronte digitali, il pulsante di accensione integra anche un sensore, per chi volesse proteggere il suo Boox Ultra da eventuali sguardi indiscreti. Ci sono anche un paio di semplici altoparlanti, e volendo potreste installare Spotify e ascoltare musica con il vostro Boox Ultra, ma non è qualcosa che consiglierei. Meglio affidarsi all’audio Bluetooth.

La dotazione è superiore a qualsiasi e-reader, ma inferiore a qualunque tablet.

Sotto trovate un lettore di schede microSD; un extra carino, ma con 128GB di memoria disponibili non saranno molti quelli che ne avranno davvero bisgno. Comunque, se dovete gestire molti file PDF o salvare disegni fatti a mano, magari la schedina estraibile è più comoda.

Sul retro si trova una fotocamera da 16MP, che può essere utilizzata solo per la scansione di documenti. È sufficiente puntare la fotocamera verso il documento cartaceo e scattare una foto. Il software proprietario di Boox lo trasforma in una scansione digitale. Il riconoscimento ottico dei caratteri funziona abbastanza bene, e permette di ottenere testo interattivo dalla fotografia. Non è perfetto, ma nella maggior parte dei casi funziona; l’importante è che il testo nella foto sia ben chiaro. I documenti che abbiamo ottenuto sono leggibili, ma la qualità non è proprio eccellente.

Ci sono anche degli accessori da tenere in considerazione: la penna e la custodia sono incluse nel prezzo, ma c’è anche una tastiera venduta separatamente. La custodia fa anche da stand, per tenere il Boox Tab Ultra in posizione verticale (orientamento panorama). Il dispositivo supporta la rotazione automatica dello schermo, e aggiorna le impostazioni non appena si connette la tastiera.

Onyx Boox Tab Ultra

La penna si aggancia magneticamente sul lato, come fanno tutti gli altri. Ed è una cosa orribile,perché se lo mettete in borsa così spesso e volentieri la penna si staccherà e dovrete cercarla. Se non altro il Boox Tab Ultra ha la custodia inclusa nel prezzo, che aiuta parecchio da questo punto di vista.

Schermo

Il Boox Tab Ultra è dotato di un display da 10,3 pollici, con pannello e-Ink Carta 1200, e densità pari a 300 PPI. Sono le stesse specifiche dei concorrenti, e come loro anche il Boox Tab Ultra offre un’esperienza di lettura eccellente.

Onyx ha fatto un passo in più, inserendo opzioni per personalizzare la luce integrata: con Boox Tab Ultra potrete avere una tonalità calda, neutra o fredda, adatta a ogni situazione.

In generale un valido schermo e-ink, ottimo sia per leggere sia per prendere appunti.

Come tablet Android, però, la frequenza di aggiornamento lo rende semplicemente inadeguato a … praticamente tutto.

Esperienza d’uso

Onyx Boox Tab Ultra

Volendo potreste anche comprare la tastiera e usarla per scrivere, ma probabilmente il gioco non vale la candela. La tastiera infatti costa più di cento dollari, ma offre ben poco in cambio: i tasti sono troppo ravvicinati e la risposta è inadeguata, portando a una scrittura insicura e con molti errori. Si tratta di una tastiera che ti fa rallentare, ma se anche non fosse così la velocità di aggiornamento dello schermo semplicemente rende il Boox Tab Ultra inadeguato alla digitazione. E se dovete scrivere lentamente, tanto vale limitarsi alla tastiera a schermo, magari da combinare con il pennino.

La penna, inclusa nella confezione, non è niente male. Specifiche alla mano, supporta oltre 4000 livelli di pressione e permette di essere creativi, tanto nel prendere appunti quanto nel disegnare – anche se con l’inclinazione non risponde nel migliore dei modi.

È piacevole da usare ma non è la penna più ergonomica in circolazione, per questo tipo di dispositivo. È un po’ troppo grossa da tenere tra le mani, manca un tasto laterale per attivare la seconda funzione, e la gomma in testa funziona in modo imprevedibile. Rispetto a quanto offrono Amazon e ReMarkable, la penna di Onyx resta un po’ indietro, pur essendo generalmente buona.

Il punto di forza di Onyx Boox Tab Ultra è che cerca di fare più cose – oppure di tenere il piede in due scarpe, dipende da come preferite vederlo.

L’esperienza di lettura è molto buona: potete caricare libri in formato PDF o ePUB, sia tramite il cavo sia tramite il servizio cloud di Onyx. In alternativa potete usare una cartella Dropbox, oppure installare l’applicazione del vostro fornitore di cloud preferito. Insomma, le opzioni sono abbondanti e dovrebbero soddisfare ogni tipo di esigenza.

Onyx Boox Tab Ultra

La navigazione nel sistema è molto lenta – dipende da come funziona lo schermo e non c’è modo di andare più veloci. Una volta trovato e aperto il libro che volete, Boox Tab Ultra si comporta come un e-reader eccellente.

A proposito di app, una cosa carina è che potete installare su Boox Tab Ultra anche l’applicazione Kindle per Android, e tramite essa avere accesso all’abbondante catalogo ebook di Amazon. L’app funziona bene e avrete un’esperienza molto simile a quella di un Kindle originale. Peccato però che non si riesca ad adattare il contenuto allo schermo intero, quindi resta sempre un po’ di spazio bianco intorno.

Potete installare altre app dedicate alla lettura, come quella della vostra rivista favorita. Oppure potete scaricare e leggere file PDF senza cambiare dispositivo. Godersi i migliori articoli del web su uno schermo e-ink è sicuramente una bella esperienza per chi legge molto, ma non pensate di poter navigare da un articolo all’altro come su un comune tablet.

Trattandosi di Android, infatti, c’è Google Chrome quindi in teoria è possibile navigare e leggere come su un normale tablet. Però è tutto troppo lento, anche in confronto a un tablet o un telefono di fascia bassa. L’esperienza che ne risulta è frustrante, e dopo un po’ di fa passare la voglia. Stessa frustrazione anche se si provano a usare app come Google Docs o Feedly – tra l’altro l’accesso tramite sign-di terze parti (per esempio “accedi con Google”) non sembra funzionare.

L’applicazione per prendere appunti non è male: offre diversi tipi di penna e alcuni layout predefiniti. Dovrebbe essere più che sufficiente per la maggior parte delle persone.

Infine, due parole sulla batteria: dura anche diverse settimane e si ricarica in meno di due ore. Non si può davvero chiedere di meglio.

Prezzo

Onyx Boox Tab Ultra, in generale, non è male come prodotto, ma il prezzo alto potrebbe farvi preferire qualcos’altro. Rispetto ai concorrenti, Boox Tab Ultra sarà interessante solo per quelle persone (credo molto poche) che trovano un valore aggiunto proprio nel suo essere ibrido, e nonostante le varie limitazioni di cui soffre.

Onyx Boox Tab Ultra

Lo trovate su Amazon a €619, con penna e custodia. In confronto, Kindle Scribe costa €399 ma ha solo 16GB invece di 128GB; se si aggiunge la custodia e il caricatore, il bundle Amazon Kindle Scribe costa €490 circa. ReMarkable 2 (con 8GB, penna premium e custodia base) costa €577.

Sicuramente il prezzo superiore di Boox Tab Ultra si potrebbe giustificare con il fatto che è anche un tablet Android. Tuttavia l’idea di combinare un tablet Android e un e-reader non mi ha convinto per niente, e non sono sicuro che siano molte le persone a cui potrebbe servire un prodotto come questo.

Come e-reader se la cava bene, e al massimo gli si può criticare di non avere uno store integrato – ma da questo punto di vista la possibilità di installare l’app Kindle lo rende migliore del Remarkable 2. L’esperienza di scrittura, similmente, è ottima e comparabile a quella degli altri dispositivi. Si scrive velocemente e si può disegnare, trovando spazio sia per gli appunti personali sia per la creatività. Meglio lasciar perdere la tastiera.

Considerandolo solo un e-reader con scrittura, è troppo caro.

Come tablet invece Boox Tab Ultra lascia un po’ a desiderare, perché troppo lento. Lo schermo e-ink Carta 1200 è ottimo, intendiamoci, ma non è adatto a un tablet.

Come tablet, il prezzo potrebbe sembrare nella media, ma gli altri hanno un pannello LCD (o OLED) a colori e prestazioni nettamente superiori. Chi vuole un “vero tablet” si troverà meglio con un iPad, o magari un iPad mini, o un prodotto Android – se ne trovano anche a prezzi più bassi.

Chi vuole un prodotto che sia un tablet quanto un e-reader, forse, starebbe comunque meglio con un iPad o un tablet Android. E chi vuole un e-reader con la possibilità di scrivere, forse, starebbe meglio con un Kindle Scribe o un Remarkable 2.

Allora, Boox Tab Ultra a chi serve? Beh, se vi trovate nella peculiare situazione in cui vi serve un e-note, per leggere e scrivere, ma allo stesso tempo volete funzioni extra come la possibilità di installare app Android o di fare scansioni di documenti, allora Onyx Boox Tab Ultra potrebbe fare al caso vostro. Se non siete in questa nicchia molto molto specifica, meglio guardare altrove.