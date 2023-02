Proscenic è una compagnia cinese che ha iniziato a produrre aspirapolveri senza filo e robot aspirapolvere. Qualche anno fa hanno introdotto la loro prima friggitrice ad aria, chiamata Proscenic T20, e quest’anno hanno rilasciato la Proscenic T22, un’altra friggitrice che utilizza aria calda per cuocere cibo in modo da renderlo croccante all’esterno e morbido all’interno, come patatine fritte, ali di pollo, carne, verdure e altro ancora. Proscenic afferma che la T22 consente di utilizzare fino al 90% in meno di olio rispetto alla frittura tradizionale.

La Proscenic T22 è una friggitrice ad aria con una capacità di 5 litri, dotata di un design compatto ed elegante. È un elettrodomestico altamente versatile, in quanto permette di cuocere verdure, patate, carne, pesce e persino dolci grazie alle sue pre-impostazioni aggiuntive. Oltre a questo è in grado di connettersi a internet tramite Wi-Fi, consentendo di accendere, spegnere e regolare la temperatura e i tempi di cottura a distanza. Non è possibile avviare la cottura da remoto ma invece è possibile programmare l’accensione in anticipo, a patto che il cibo sia già stato posizionato nel cestello. Tutto questo controllabile anche tramite i comandi vocali di Alexa o Google Assistant.

Durante la nostra prova siamo stati piacevolmente colpiti dalla qualità di cottura della T22. I nostri test hanno avuto come risultato una cottura perfetta per qualsiasi tipo di cibo surgelato, con un ottimo livello di croccantezza esterna e una cottura uniforme all’interno. Se tutto questo è vero per i cibi surgelati lo è stato di meno per le preparazioni casalinghe dove non siamo riusciti a raggiungere il grado di croccantezza esterno desiderato. La T22 è il modello di friggitrice ad aria Proscenic più caro, con un prezzo di listino di 139 euro, ma considerando la sua alta qualità e le sue funzionalità smart, riteniamo sia un prezzo adeguato.

Design e funzioni

La Proscenic T22 è una friggitrice ad aria dal design compatto e moderno, con linee arrotondate e non spigolose. Con una capacità di 5 litri, è in grado di soddisfare l’esigenza di 3/4 persone senza particolari problemi. Dispone di 11 programmi di cottura preimpostati che coprono una vasta gamma di alimenti, ma è anche possibile regolare manualmente la temperatura e la durata di cottura. La friggitrice può cuocere, grigliare, arrostire e friggere ad aria fino a 205°C per un massimo di 60 minuti consecutivi, quindi niente slow cooking.

Non manca la funzione di mantenimento in caldo e di pre-riscaldamento per un utilizzo più efficiente. Non esiste un’impostazione dedicata per i cibi surgelati, e sarà necessario sperimentare per trovare la migliore temperatura e durata di cottura. Il cestello della T22 è lavabile in lavastoviglie ed è dotato di un piatto forato per sostenere gli alimenti e un pulsante di sicurezza per rimuoverlo.

Una delle principali novità della Proscenic T22 rispetto al modello precedente è la presenza della connettività Wi-Fi, che permette di essere controllata a distanza tramite l’applicazione ProscenicHome. In questo modo, si può spegnere la friggitrice, regolare la temperatura e i tempi di cottura e consultare le ricette disponibili, anche quando si è fuori casa. È possibile inoltre programmare l’accensione della friggitrice, in modo da trovare il cibo già pronto al momento giusto.

Un’aspetto negativo di questa friggitrice è sciuramente l’ingombro. Nonostante risulti abbastanza compatta, richiede comunque un certo spazio e non è facilmente riponibile in uno scaffale o in un armadio. Inoltre, il cestello ha una capienza massima di circa 5 litri, capacità adatta per un nucleo familiare di 3/4 persone. In generale, la Proscenic T22 è una friggitrice ad aria affidabile e versatile, dotata di molte funzioni utili e di un’app facile da usare. Se si ha uno spazio sufficiente in cucina e si cerca una friggitrice ad aria di buona qualità, la T22 può rappresentare una scelta consigliata.

Modalità di cottura e test

Per quanto riguarda la cottura, la Proscenic T22 si è dimostrata molto valida nell’arrostire, grigliare e cuocere varie pietanze, grazie all’ottima circolazione interna dell’aria calda. Tuttavia, come altre friggitrici ad aria, ha qualche difficoltà nel creare una croccantezza perfetta per alcune pietanze, come ad esempio le patatine fritte fatte in casa. In generale la Proscenic T22 è un elettrodomestico molto versatile, in grado di sostituire diversi altri elettrodomestici in cucina, velocizzando e semplificando molte preparazioni.

Abbiamo testato la Proscenic T22 con alcune delle classiche preparazioni da friggitrice ad aria ottenendo dei risultati decisamente soddisfacenti. Il programma predefinito per le patatine fritte ha svolto un ottimo lavoro con quelle surgelate anche se abbiamo dovuto aggiungere alcuni minuti per raggiungere il risultato di croccantezza desiderato. In confronto ad altre friggitrici ad aria, la T22 potrebbe richiedere un po’ più di tempo per cuocere il cibo, ma considerando la quantità di patatine fritte che abbiamo cucinato, non siamo rimasti delusi.

È importante ricordare che la funzione di preriscaldamento non è automatica. Dopo aver selezionato il programma di cottura desiderato, è necessario seguire le istruzioni del manuale per aggiungere la durata del preriscaldamento. Abbiamo anche testato il programme per la cottura del pollo con delle classiche alette. Anche in questo caso, sebbene la durata della cottura non sia stata particolarmente breve, il risultato finale è stato ottimo: le alette erano uniformemente dorate e croccanti.

Come ultimo test abbiamo provato sempre con delle patatine ma in questo caso tagliate fresche. Le abbiamo preparate aggiungendo un filo d’olio e spezie e mescolando adeguatamente prima di metterle nel cestello per poi cuocerle a 195ºC per 20 minuti. Il risultato è stato ottimo, con delle patatine cotte uniformemente e dorate e croccanti all’esterno. Parlando di patatine una funzione essenziale è la possibilità di girare o scuotere il contenuto del cestello a metà cottura per garantire una cottura uniforme, con un promemoria incorporato che avvisa tramite segnale acustico e visivo.

Funzionalità Smart e App

L’app ProscenicHome offre numerose ricette e suggerimenti per cucinare i cibi in modo ottimale ed è possibile trovare istruzioni su come cucinare svariate pietanze, dalle patatine fritte ai dolci, passando per il pollo, il pesce, le verdure e molto altro. Una funzione molto interessante sta nella possibilità di personalizzare i programmi di cottura, per adattarli ai propri gusti e alle proprie esigenze. Si possono infatti modificare la temperatura, il tempo e la modalità di cottura, in modo da creare programmi personalizzati e salvare le proprie impostazioni preferite per un utilizzo futuro.

A chi la consigliamo?

La Proscenic T22 è considerata una delle migliori friggitrici ad aria disponibili in commercio grazie alla sua elevata qualità di costruzione, alla facilità d’uso, alle funzioni smart avanzate e alla capacità di cucinare i cibi in modo ottimale. Avendo un cestello da 5L, riuscirà a soddisfare senza problemi le esigenze di 3/4 persone a discapito però dello spazio occupato e della facilità di riporla. Se cercate una friggitrice controllabile da remoto e che restituisca ottimi risultati di cottura riteniamo che questa Proscenic T22 sia una scelta più che azzeccata.