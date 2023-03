Pochi prodotti come le soundbar sono riusciti, nel corso degli ultimi anni, a ritagliarsi uno spazio così importante all’interno del mercato della tecnologia. Si tratta di strumenti perfetti da integrare ai nostri dispositivi di tutti i giorni al fine di rendere il comparto audio ancora e sempre più efficiente, e il mercato di oggi riesce a offrire una scelta pressoché sterminata da questo punto di vista.

Troviamo infatti soundbar per ogni esigenza: da quelle pensate per chi cerca un impianto home theater di altissima qualità, a prodotti per audiofili o per ascoltatori più o meno casuali. Panasonic è senza ombra di dubbio uno dei migliori brand anche in questa particolare nicchia di mercato, e la soundbar di cui vi andremo a parlare oggi è la perfetta dimostrazione di quanto appena affermato. Una soluzione versatile ma che, nonostante ciò, si comporta più che bene in diversi frangenti: senza indugiare troppo ecco allora la nostra recensione della Soundbar Panasonic HTB250.

Design

Partiamo dalla base di ogni prodotto tecnologico di oggi: l’estetica. Se è vero che l’aspetto fondamentale è sempre e comunque rappresentato dalle funzionalità (che analizzeremo a dovere nella prossima sezione) non va dimenticato che, oggi più che mai, anche l’occhio vuole la sua parte. La Soundbar Panasonic HTB250 presenta forme e, soprattutto, dimensioni perfette per adattarsi a ogni ambiente domestico: una soluzione elegante e dalle dimensioni compatte, adatta perciò a ogni tipo di collocazione.

Il design di questa soundbar ci mostra una forma tondeggiante e delle linee minimali, che si intona con semplicità in contesti di diverso genere. Lo speaker è perfetto per essere posizionato appena sotto al televisore, senza apparire invadente o esagerato nell’organizzazione degli spazi, con un’adattabilità propria anche del subwoofer: quest’ultimo può infatti essere posto sia in orizzontale che in verticale, a seconda di quale e quanto sarà lo spazio a vostra disposizione.

Funzionalità

Passiamo al comparto tecnico della nostra Soundbar Panasonic HTB250, iniziando dallo speaker dotato di due altoparlanti Full Range da 10×4 cm. L’uscita a 80 W, unita alla funzione H.BASS, restituisce una potenza non indifferente anche sui suoni a bassa frequenza: stiamo insomma parlando di un comparto che, anche soltanto con questo primo dispositivo, presenta una resa più che soddisfacente. Bene anche la funzione virtual surround, con la possibilità di scegliere tra tre diverse modalità audio – musica, cinema e automatica – per adattare il suono al contesto prescelto.

Lo speaker è poi collegato a un subwoofer che offre la selezione di ben 5 livelli differenti, ognuno dei quali utile a godersi al meglio l’esperienza dell’audio targato Panasonic. La connessione tra le due parti avviene in maniera completamente wireless, mentre lo speaker andrà collegato al dispositivo tramite HDMI o ingresso digitale ottico. Da segnalare la possibilità di sfruttare il tutto anche per un collegamento attraverso Bluetooth – collegando ad esempio il nostro smartphone o la nostra console portatile alla soundbar – e, soprattutto, la presenza di un telecomando dalle dimensioni molto contenute per gestire ogni singolo aspetto tra quelli elencati in precedenza. In alternativa, chiaramente, troviamo tutti i pulsanti necessari anche sul lato destro del corpo principale.

Prestazioni

HTB250 offre un suono di alta qualità e dalla potenza interessante, quasi sorprendente considerando le dimensioni compatte del dispositivo. L’acustica è chiara e le prestazioni non soffrono neanche a volume molto elevato, con effetti stereo bilanciati e ben distinguibili.

La già citata distinzione tra una modalità dedicata al cinema e una più incline per l’ascolto di musica è una caratteristica utile ma che, dopo qualche ora di utilizzo, mette in evidenza qualche piccola lacuna per quanto riguarda la componente home theater. Se ascoltare un album musicale è un assoluto piacere, in qualche occasione la qualità audio di un film potrà apparire leggermente inferiore in termini di esperienza complessiva: nulla di compromettente, ma comunque un aspetto indicativo di quanto il dispositivo sia versatile ma forse più adatto alla musica.

Ciò non toglie che, soprattutto per quanto riguarda pellicole con un comparto sonoro elaborato e bassi molto pronunciati, questa soundbar Panasonic riesca comunque a fare la sua bella figura senza sbavature. Anche a livello di prestazioni, insomma, c’è veramente poco da segnalare.

Conclusioni

Con un design semplice e compatto, unito a prestazioni di buon livello specialmente per il prezzo a cui viene proposta, la Soundbar Panasonic HTB250 rappresenta la soluzione ideale per chiunque cerchi un’aggiunta importante per il proprio sistema home theater a un costo più che accessibile. I vari elementi che vanno a costituire la proposta di Panasonic, sono in grado di fornire a utenti con diverse esigenze il prodotto giusto per moltissime occasioni.

La possibilità di collegare tramite Bluetooth i vari dispositivi rende lo speaker un componente versatile, ma non per questo carente in termini di prestazioni. Per quanto riguarda questa specifica fascia di prezzo, insomma, è difficile trovare alternative più adatte sul mercato: Panasonic del resto è una certezza, e prodotti come questo non fanno che confermarlo ancora e ancora.