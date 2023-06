Vorreste acquistare uno smartphone, un notebook o una smart TV a un prezzo davvero conveniente? In tal caso, non possiamo che consigliarvi di sfruttare la promozione disponibile per il periodo di Red Friday Mediaworld. Grazie a queste super offerte, potrete portare a casa prodotti di ogni tipo con sconti che superano addirittura il 50%, solo fino al 18 giugno!

Potrete scegliere tra moltissimi prodotti a vostra disposizione, a partire da smartphone a marchio Apple, portatili a marchio Lenovo e HP, smart TV Samsung e LG e molto altro ancora. Data la validità dell’iniziativa, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione e di portare a casa quanto possibile i prodotti che fanno al caso vostro, fintanto che la promozione è in corso.

Tra le varie proposte va indubbiamente menzionato l’iPhone 14 Pro Max ad appena 1.269,00€ invece di 1.469,00€. Si tratta di un modello ideato per assicurarvi dinamicità e velocità a partire dalla nuova aggiunta, ovvero la Dynamic Island. Quest’ultima feature, si occupa di mettere in evidenza tutto ciò che vi interessa, senza interrompere quello che state già facendo: brani musicali, notifiche, chiamate e molto altro ancora sono sempre a portata di mano ma senza occupare spazio prezioso sul vostro display always on da 6,7″.

Il tutto è possibile grazie ai quasi 16 miliardi di transistor, GPU 5-core con il 50% in più di banda di memoria per rendere al meglio la complessa grafica dei giochi di ultima generazione

e CPU 6-core più veloce per gestire enormi quantità di dati in modo fluido ed efficiente. Anche la fotocamera da 48MP è una vera e propria garanzia, in quanto il sensore quad-pixel evoluto dell’obiettivo principale sfrutta appieno i 48 megapixel adattandosi al soggetto che state fotografando.

Inoltre, per gli appassionati di scatti professionali e dettagliati, il formato ProRAW da 48MP restituisce una risoluzione 4 volte superiore. Questo si traduce nella possibilità di ritagliare i vostri scatti come e quanto vorrete, senza perdere qualità! Il nuovo Photonic Engine, inoltre, conserva una maggiore quantità di dati per ciascuna immagine e per questo i colori risultano più brillanti e naturali, con texture più dettagliate che mai anche con poca luce.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

