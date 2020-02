Red Price, la tecnologia a tasso zero da MediaWorld

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le tipiche offerte Mediaworld del giorno tra cui, avrete visto, spicca l’offerta relativa il sempre eccellente Samsung Galaxy Note 10, in vendita per poche ore a soli 679,00€ in virtù dei canonici 979,00€! Un prezzo davvero imperdibile, specie per chi è alla ricerca di un dispositivo mobile senza alcun compromesso e dotato di tutte la migliore tecnologia disponibile per un top di gamma. Ebbene c’è di più, perché a partire da oggi, sia in store che nei negozi della catena, partono le offerte del “Red Price”, con una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti tecnologici, dai piccoli ai grandi elettrodomestici, passando per smart TV, smartphone e altro ancora.

Avrete tempo fino al 23 febbraio per consultare il ricchissimo elenco di prodotti in sconto ed acquistare quello che più vi aggrada, seppur il nostro consiglio sia quello di affrettarsi nel dare uno sguardo alle offerte disponibili, complice le disponibilità che, ne siamo certi, saranno comunque molto limitate. Meglio allora partire avvantaggiati, ed approfittare sin da subito degli ottimi sconti proposti, tra cui non mancano opzioni per il tempo libero e lo svago, ma anche tanti prodotti dedicati alla cura della persona ed alla cucina, con ottime opzioni anche sui grandi elettrodomestici che, ricordiamolo, grazie a Mediaworld potrete acquistare con opzioni di finanziamento a tasso zero in comode rate mensili.

Ricordandovi che oltre alle offerte Red Price val sempre la pena dare uno sguardo anche alle offerte “Solo per oggi” (consultabili cliccando il banner sovrastante), vi lasciamo quindi alla nostra selezione di prodotti in sconto a cui abbiamo aggiunto anche una piccola lista di offerte divise per categoria, così da facilitarvi al massimo la consultazione dei prodotti disponibili. Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia, ci preme ancora una volta invitarvi ad iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese.

I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

