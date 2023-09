Reddit ha annunciato l’avvio del suo nuovo Programma Contributori, che premia i migliori contributori della piattaforma con denaro reale tramite l’erogazione di piccoli premi virtuali. Questo programma consente agli utenti che soddisfano determinati requisiti di guadagnare mensilmente per i contenuti premiati. Contestualmente, Reddit sta modificando il suo sistema di premi per i post e i commenti, sostituendo le monete Reddit con l’oro come unica valuta virtuale.

Il Programma Contributori è aperto ai redattori che hanno almeno 18 anni, risiedono in una località idonea (inizialmente solo negli Stati Uniti), hanno un account “in regola” e soddisfano i requisiti minimi di karma. Reddit assegna lo status di “collaboratore standard” (guadagnando 90 centesimi per ogni oro assegnato) a coloro che hanno ricevuto almeno 10 ori e hanno ottenuto tra 100 e 4.999 karma negli ultimi 12 mesi. I “migliori contributori” (che guadagnano $1 per ogni oro assegnato) devono avere almeno 10 ori e oltre 5.000 karma dai 12 mesi precedenti. Gli utenti che non raggiungono questi requisiti non riceveranno compensi reali fino a quando non avranno soddisfatto tali criteri.

Per verificare la propria idoneità, gli utenti possono accedere alla pagina del programma tramite il menu del proprio profilo. Se sono idonei, vedranno un pulsante “Ottieni la verifica per iniziare a guadagnare” evidenziato e cliccabile.

Reddit ha anche apportato modifiche all’interfaccia per adattarla al nuovo sistema; i post e i commenti premiati con l’oro ora mostreranno un’icona di voto positivo dorata anziché quella standard. Inoltre, Reddit ha reso possibile assegnare e acquistare oro direttamente da un post: gli utenti possono premere a lungo sull’icona di voto positivo di un post o commento nell’app mobile Reddit (o posizionare il cursore sul simbolo sul web) e scegliere tra l’assegnazione di uno o fino a 25 premi d’oro. Un singolo oro costa $2, mentre per 25 di essi l’utente potrebbe pagare fino a $49.

Le modifiche all’API di Reddit adottate all’inizio di quest’anno hanno reso più difficile per le app di terze parti monitorare l’attività sulla piattaforma. Queste nuove iniziative potrebbero essere viste come un modo per incentivare e trattenere contributori prolifici, assicurando così un maggior engagement sulla piattaforma.