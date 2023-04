Se siete possessori di una reflex o mirrorless e stavate cercando nuovi obiettivi o qualsiasi accessorio capace di migliorare le prestazioni della macchina fotografica, avrete degli ottimi motivi per valutare le proposte di Ollo Store. Fino al 28 aprile, l’e-commerce festeggia i Photo Days, mettendo in campo offerte riguardanti l’intero mondo della fotografia, con sconti addirittura fino all’80%.

La maggior parte delle proposte sono relative alla parte accessoristica, con numerosi cavi e adattatori, flash per gli scatti con poca luce e le indispensabili memorie, ma ci sono ottime occasioni anche per chi si appresta ad acquistare una nuova macchina fotografica. Se cercate tra i quasi 2.000 articoli scontati, è probabile che possiate trovare anche una delle migliori mirrorless che, col tempo, sono diventate le preferite di molti appassionati.

Tra gli sconti imperdibili segnaliamo il piano di protezione DJI Care Refresh per FPV, che potrete acquistare a soli 59,00€ invece di 199,00€. Ciò vi consentirà di sostituire, nell’arco di 1 anno, diverse volte il vostro drone FPV a un costo esiguo in caso di danni importanti. La copertura sarà valida anche per eventuali danneggiamenti dovuti ad acqua o collisioni. Ora che le giornate tenderanno ad essere sempre più belle, avere un Care Refresh è importante, perché potrete godervi appieno il vostro drone FPV, avendo la certezza che eventuali sostituzioni saranno veloci ed economiche.

Un’altra offerta imperdibile per gli appassionati di fotografia riguarda l’obiettivo Panasonic Lumix S 20-60mm f/3.5-5.6, acquistabile a soli 299,00€, a seguito di uno sconto del 57%. È un obiettivo pratico e versatile, dotato di attacco L-Mount. La lunghezza focale di 20-60 mm lo rende adatto sia per le foto che per i video, risultando particolarmente indicato per panorami, interni e gli scatti rapidi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

