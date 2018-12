Regali di Natale 2018, i consigli da Yeppon

Natale è ormai sempre più vicino e la corsa ai regali sta entrando sempre più nel vivo. Scegliere il regalo giusto, al prezzo corretto e soprattutto con la sicurezza che possa arrivare prima del tanto atteso giorno non è un lavoro facile. Proprio per questo attraverso le nostre guide cerchiamo di facilitare l’arduo lavoro in modo da proporvi diverse alternative valide che farebbero felice qualsiasi appassionato.

Su Yeppon, noto store online di elettronica e prodotti per la casa, sono attualmente disponibili tantissime offerte interessanti. Tra queste ne abbiamo selezionato alcune che reputiamo particolarmente allettanti.

Smart TV Samsung UE43NU7400 43″ 4K HDR

Il 2018 si è contraddistinto per la diffusione di contenuti a risoluzione 4K HDR. Tra le tante alternative di televisori disponibili, di cui alcuni molto costosi, questo TV Samsung con diagonale di 43 pollici, è compatibile con tale standard, offre dei colori vividi e fedeli e con una diagonale di 43 pollici ben si adatta anche a spazi più stretti.

» Acquista Smart TV Samsung UE43NU7400

Smart TV Samsung QE55Q7FN Tv 55″ 4K HDR 10+

Se invece state cercando un televisore più grande e con colori più fedeli, oltre che con un audio più avvolgente, questo modello da 55 pollici potrebbe essere la scelta giusta. Con un importante sconto del 40% diventa davvero interessante, con un pannello QLED con risoluzione 4K HDR in grado di offrire colori estremamente fedeli in ogni situazione.

» Acquista Smart TV Samsung QE55Q7FN

iRobot Roomba 616 Aspirapolvere Robot

iRobot ha negli anni aggiornato e ampliato la sua gamma di aspirapolvere robot. Il 616 ha qualche anno alle spalle ma continua a essere un prodotto valido soprattutto sotto ai 300 euro. Si configura manualmente ed è in grado di pulire in maniera precisa appartamenti medio piccoli.

» Acquista Aspirapolvere Robot iRobot Roomba 616

Dyson V7 Animal Pro

Le scope elettriche Dyson sono una garanzia per chi desidera una pulizia profonda in pochi minuti. Grazie al motore digitale, al peso contenuto e alle dimensioni ridotte e all’ampia dotazione di accessori, questo Dyson V7 Animal Pro consente di pulire ogni angolo di casa in pochi istanti per avere maggiore tempo a propria disposizione.

» Acquista Aspirapolvere senza fili Dyson V7 Animal Pro

Asciugatrice Electrolux EW8HL92ST

Soprattutto nelle grandi città, ma in tante altre situazioni, un’asciugatrice permette di avere un’asciugatura perfetta dei propri capi senza doverli esporli all’aria aperta, con il rischio che si macchino o che possano essere intrisi di agenti inquinanti. Questo modello di Electrolux mantiene la morbidezza e lucentezza dei capi asciugandoli in maniera naturale e prevenendo le pieghe.

» Acquista Asciugatrice Electrolux EW8HL92ST

Lavatrice LG F4J7JY2W TurboWash

Siete stufi di dover fare tante lavatrici perchè nel frattempo i capi da lavare sono aumentati mentre il vostro tempo è diminuito ma non volete aumentare i consumi? La soluzione è questa lavatrice di LG Classe A+++ con capacità di ben 10kg a carico frontale. Grazie alla funzione TurboWash è in grado di diminuire i tempi di funzionamento senza perdere l’efficacia, garantendo igiene e pulizia con semplicità.

» Acquista Lavatrice LG F4J7JY2W TurboWash

Frigorifero Combinato LG GBB59PZGFS

Può un frigorifero essere innovativo? Certo, grazie ad un ingegnoso sistema di flussi e al moderno compressore lineare inverter di LG, questo frigorifero garantisce la massima affidabilità a lungo termine, permettendo di conservare a lungo i propri cibi e di avere zone interne con temperatura e umidità differenziate.

» Acquista Frigorifero Combinato LG GBB59PZGFS

Monitor Curvo 27″ Samsung LC27JG50QQU

I monitor da gaming garantiscono soprattutto un’elevata frequenza di aggiornamento che permette ai videogiocatori di poter agire in maniera istantanea. Non fa eccezione questo monitor Samsung, che grazie al pannello FullHD da 27 pollici di tipo VA con 144Hz di refresh rate, garantisce prestazioni ottimali non solo per il gaming, ma anche per l’uso quoditiano. La curvatura del display permette infatti una visione ottimale che non affatica la vista e i muscoli del collo.

» Acquista Monitor Curvo 27″ Samsung LC27JG50QQU

Hard disk esterno Wd Elements Portable Se 2tb

I nostri smartphone sono ormai dotati di fotocamere sempre più prestanti e fare foto è diventata una vera e propria abitudine. Archiviarle e conservarle non è però cosa da poco e in questi casi torna sicuramente utile un Hard Disk esterno come questo WD da ben 2TB. Piccolo e compatto, dotato di USB 3.0 garantisce un trasferimento dei file veloce e sicuro, oltre che a una facile trasportabilità.

» Acquista Hard disk esterno Wd Elements Portable Se 2tb

Forza Horizon 4 Xbox One

La serie Forza Horizon è divenuta nel corso degli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per il genere racing – arcade, sia per il suo straordinario aspetto estetico che per la sua libertà di gioco. Forza Horizon 4 evolve ulteriormente queste caratteristiche, introducendo per la prima volta le 4 stagioni dinamiche. Un titolo automobilistico assolutamente da non perdere per i possessori di Xbox One.

» Acquista Forza Horizon 4 Xbox One

Assassin’s Creed Odyssey PS4

La saga di Assassin’s Creed è una delle più conosciute nell’immaginario collettivo videoludico e di recente ha subito un evoluzione necessaria quanto coerente con la natura del gioco stesso, passando da semplice titolo d’avventura a un vero e proprio gioco di ruolo. In questa ultima iterazione visitiamo la Grecia antica, impersonando un personaggio spartano alla ricerca della propria strada attraverso un mondo dinamico e visivamente incredibile.

» Acquista Assassin’s Creed Odyssey PS4

Marvel’s Spider-Man Spiderman PS4

L’uomo ragno è uno dei supereroi Marvel più amati in assoluto, per questo motivo era necessario un videogioco all’altezza. Insomniac e Sony hanno lavorato duramente per proporre al pubblico: Marvel’s Spider-Man, titolo d’avventura a mondo aperto che vi da l’occasione di volteggiare in una Manhattan ricreata alla perfezione. Sventati crimini, esplorate e affrontare la migliore storia dedicata all’uomo ragno mai proposta in un videogioco.

» Acquista Marvel’s Spider-Man Spiderman PS4