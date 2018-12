Regali di Natale 2018, i migliori gadget Hi-Tech da regalare

Il Black Friday passato ha ufficialmente inaugurato la corsa ai regali di Natale. Il 2018 è stato un anno davvero ricco di nuovi prodotti ma scegliere quello giusto, in una giungla di alternativa può non essere facile. Noi di Tom’s, come ogni anno, cerchiamo dunque di suggerirvi alcuni dei prodotti che abbiamo provato e che maggiormente ci hanno convinto. Motivo per cui crediamo che possano essere ben apprezzati se qualcuno li trovasse sotto l’albero di Natale.

House of Marley Get Together Mini

Tra tutti quelli provati il Get Togheter Mini di House of Marley, è stato forse l’altoparlante Bluetooth sotto ai 150 euro che maggiormente ci ha convinto. Di certo non è portatile, ma insomma, impossibile non rimanerne affascinati semplicemente guardandolo. La parte anteriore è completamente in bambù con i driver a vista. Il suono è molto buono con bassi poderosi grazie al woofer passivo nella parte posteriore. L’autonomia è di ben 10 ore, e una porta USB ausiliaria permette di usarlo anche per ricaricare altri dispositivi.

Insomma, è bello, suona bene, ha tanta potenza e un’ottima durata.

Auricolari True Wireless Soundcore Liberty Lite

Il mercato degli auricolari True Wireless è letteralmente esploso nel 2018, inaugurato dalle AirPods. Le alternative sono tantissime e ogni produttore ha presentato la sua interpretazione: tutte hanno però dei compromessi, anche i modelli più costosi. Ad ogni modo, abbiamo provato le Soundcore Liberty Lite di Anker, che sono quelle che maggiormente ci hanno soddisfatto. Ottimo sound, con buoni bassi e una riproduzione fedele delle frequenze, autonomia di 3.5 ore con una singola carica, custodia per il trasporto e la ricarica molto compatta, le chiamate sono udibili in stereo e sono resistenti alla pioggia e al sudore.

Hanno davvero tutto ciò che serve ed è necessario in un paio di auricolari di questo tipo, oltre ad essere piccolissimi ma soprattutto economici. Perfetti da usare sia tutti i giorni che nell’uso sportivo.

Fresh ‘n Rebel CLAM

Abbiamo provato la versione con la riduzione attiva del rumore di queste CLAM e possiamo dire con tranquillità che si tratta di una delle cuffie over-ear più comode sotto ai 100 euro. La versione senza riduzione del rumore presenta una maggiore autonomia, fino a 35 ore di riproduzione, senza però rinunciare al comfort, a una vasta gamma di colori e soprattutto al suono. L’azienda ha fatto un buon lavoro per permettere a queste CLAM di riprodurre un audio piacevole, con la giusta cura per le frequenze basse e un buon volume. I materiali usati per i padiglioni over-ear sono molto buoni e non fanno sudare o surriscaldare la zona attorno all’orecchio garantendo al contempo un buon isolamento acustico passivo.

Nuovo Kindle Paperwhite

Niente di meglio che godersi le vacanze al calduccio in compagnia di un buon libro. Se siete sempre indecisi su quale libro portare con voi, beh portateli tutti dentro al Nuovo Kindle Paperwhite. L’e-book reader di amazon in versione da 8GB è dotato di uno schermo ad alta risoluzione con ben 300ppi, che permette di offrire grande naturalezza mentre si sfogliano le pagine di un libro in versione e-book.

Inoltre è certificato IPX8, risultando dunque resistente all’acqua, per poter leggere anche in piscina o alle terme. È dotato di Wi-Fi ma è disponibile anche la versione con connessione dati LTE, che permette di collegarsi ovunque. La batteria integrata si ricarica in circa 3 ore se collegata alla porta di un PC e permette di avere un’autonomia di diverse settimane.

Fitbit Charge 3 Special Edition

Il fitness tracker più venduto di Fitbit si è rinnovato da pochissimo e noi lo abbiamo anche recensito. Migliorato in molti aspetti, la Special Edition si contraddistingue per l’aggiunta del modulo NFC, che permette così di utilizzare il bracciale per i pagamenti, ma anche per braccialetti in tessuto inediti. Una versione dunque arricchita che aggiunge maggiori funzioni alle già ottime presenti. Il monitoraggio del battito cardiaco avanzato, quello del nuoto e di tante altre attività sportive, lo rendono un gadget da usare non solo nell’uso quotidiano, ma anche per allenarsi potendo tracciare i propri miglioramenti.

L’autonomia di ben 7 giorni inoltre permette di averlo praticamente sempre carico.

Samsung Galaxy Tab S4

Arrivato di recente in redazione, il Tab S4 di Samsung ci ha sorpreso e non facciamo fatica a lodarlo eleggendolo come miglior tablet Android. Forte di un prezzo che talvolta si avvicina ai 400 euro, dell’S-pen, la stessa di cui è dotata anche la serie Note, e di un display Super AMOLED da 10.5 pollici con risoluzione di 2560 x 1600 pixel, si tratta di un prodotto bilanciato e godibile, in grado di offrire grandi prestazioni sia lato produttività che svago. Il vero valore aggiunto è rappresentato per l’appunto dal pennino basato su tecnologia Wacom e che permette dunque di modificare file, prendere note, disegnare grazie all’ampio display.

Un dispositivo che ci ha convinto pienamente e che può tranquillamente sostituire un notebook di fascia bassa se l’uso principale sono la navigazione e la gestione di mail e documenti.

Apple iPad 9.7 pollici

Apple ha da poco presentato il nuovo iPad Pro che seppur affascinante ha un prezzo molto alto, giustificato comunque dalle potenzialità offerte. Tuttavia chi volesse accedere al mondo di iOS e sfruttare dunque l’enorme parco di applicazioni anche professionali disponibili o l’Apple Pencil, può fare riferimento all’iPad da 9,7 pollici. A partire da 359 euro, ma reperibile anche a prezzi inferiori, la versione base offre 32GB e connettività WiFi, ma si può optare anche per la versione da 128GB e con connettività LTE per un massimo di 579,00 euro. Prezzi comunque bassi se consideriamo il listino Apple e che permettono di avere e usare un ottimo prodotto.

Now TV Smart Stick

Si tratta di uno dei prodotti migliori di NowTV. Un dispositivo piccolo e compatto che non necessita di installazione e che può essere usato sia su TV che su monitor, oltre a poter essere portato ovunque. È solo necessaria una connessione Wi-Fi e un ingresso HDMI disponibile. Acquistandola avrete 3 mesi di intrattenimento, serie TV o cinema con 7 film a settimana. Si avrà poi accesso a oltre 1000 titoli on demand e 8 canali dedicati. Il costo è di soli 29,99 euro, per cui si tratta di un regalo poco costoso ma al contempo efficace per gli amanti della TV.

Fotocamera Sony DSC-RX100M3

Ha ormai qualche hanno alle spalle ma proposta a 439,00 euro, la Sony RX 100 M3 è una delle migliori compatte che possiate acquistare nel momento in cui scriviamo questa guida. L’obiettivo con apertura variabile f1.8-f2.8, consente di avere un’ottima luminosità che permette di scattare foto di buona qualità anche in condizioni di scarsa luminosità. Non manca un mirino elettronico, la capacità di scattare foto in formato RAW, video in FullHD e lo schermo reclinabile, per video e foto selfie. Manca purtroppo il jack per il microfono, ma tale componente è assente in qualsiasi compatta. Insomma, se volete migliorare la qualità delle vostre foto, è un ottimo regalo da scartare per iniziare a immortalare tanti bei momenti.

Sennheiser M2IEi Momentum In Ear

Gli auricolari Blueototh sono ormai diffusissimi ma c’è chi, per comodità, per qualità, preferisce ancora usare degli auricolari con Jack. Queste Sennheiser Momentum uniscono un ottimo sound con la praticità, grazie alla presenza del telecomandino con microfono che permette dunque di usarle anche per le chiamate.

Piccole e compatte, sono anche dotate di una pratica custodia per il trasporto.

Ultimate Ear Megaboom 3

Disponibile da Ottobre 2018, la linea Boom e Megaboom di Ultimate Ears, sotto il controllo di Logitech, rappresenta da sempre un punto di riferimento nel panorama degli altoparlanti Bluetooth. Non una rivoluzione, ma comunque un deciso passo avanti con un design minimale ma soprattutto con la resistenza contro polvere e immersioni con tanto di certificazione IP67. Ciò vuol dire che il nuovo MegaBoom 3 può essere immerso, portato in spiaggia e collegato in serie con altri 150 prodotti UE per un effetto party assicurato. Il suono a 360 gradi è preciso e potente e con la funzione extra-bass anche gli amanti dei bassi saranno accontentati. Tramite applicazione si può addirittura gestire l’equalizzazione e il volume.

Uno speaker senza compromessi, dall’ottima durata e resistenza.

Sony WH-1000-XM3

Arrivate alla terza generazione, le WH-1000-XM3 sono state presentate a IFA di Berlino 2018 e rappresentano un netto miglioramento rispetto alla precedente versione. Più leggere, più comode, si caricano tramite USB C con carica veloce (10 minuti di ricarica assicurano 5 ore di riproduzione) e suonano davvero bene con frequenze riprodotte fedelmente e con un suono coinvolgente. Migliorata anche la tecnologia per la riduzione attiva dei rumori, adesso da primato e in grado di attutire qualsiasi rumore esterno. Se amate isolarvi per studiare, durante i viaggi, o mentre siete a casa, pur costando tanto, rappresentano la punta di diamante nell’attuale panorama di cuffie dotate di ANC.

Garmin Vivoactive 3

Sappiamo benissimo che Natale è un periodo molto difficile dal punto di vista alimentare. Tra cenoni, riunioni, visite e feste, mantenere un certo regime alimentare può essere una difficoltà non da poco. Per rimettersi in forma, o comunque per gli sportivi, può essere una buona idea regalare uno sport watch. Garmin Vivoactive 3 è un’ottima soluzione, con sensore del battito cardiaco integrato che permette di monitorare yoga, corsa, palestra, nuoto e tanto tanto altro. Si possono anche personalizzare i profili e funziona anche da smartwatch notificando da qualsiasi applicazione. Inoltre, con le banche abilitate, si potrà usare per effettuare acquisti grazie al sensore NFC integrato.

