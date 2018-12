Regali di Natale 2018, piccoli elettrodomestici per lui

Il computer lo ha assemblato lo scorso natale, il cellulare lo ha preso al Black Friday, l’impianto audio gli è stato regalato al compleanno: allora cosa regalare a un uomo che ha già tutto? Scegliere il regalo perfetto non è di certo facile, ma ci sono tutta una serie di dispositivi, sicuramente non comuni, che potrebbero fare felice qualsiasi uomo sulla terra. Qui di seguito ne abbiamo raccolti alcuni che potrebbero facilitarvi la ricerca o darvi qualche idea a cui non avevate pensato.

Macchina del caffè De’Longhi

Il caffè ci accompagna al mattino e durante la giornata, una di quelle bevande diffuse e sempre ben apprezzate. Perché dunque non iniziare la giornata con un bel caffè fatto in casa ma che abbia il gusto e la piacevolezza di quello del bar? Questa macchina De’Longhi è dotata di PortaFiltro compatibile sia con caffè macinato che con i filtri ed è anche dotata del sistema per fare il cappuccino.

Saeco Picobaristo

Sicuramente una macchina più costosa ma se amate l’aroma del caffè appena macinato è un regalone da valutare. La PicoBaristo di Saeco è infatti una macchina automatica con macine in ceramica, in grado di macinare il caffè e poter fare in autonomia espresso, caffè lungo, cappuccino, tè ma anche il latto macchiato.

Ducati by Imetec, kit regolabarba

Uno dei dispositivi più ricercati in assoluto è il rasoio regolabarba. Se poi si unisce un accessorio utile alla passione per i motori, questo kit di Imetec realizzato in collaborazione con Ducati, potrebbe essere uno dei regali più graditi in assoluto. Questa confezione comprende ben 13 accessori, che permettono di radere, rifinire e accorciare in maniera precisa sia barba che capelli.

Braun Serie 9 9292cc

Pensato per chi è sempre in movimento, in viaggio ed esige la migliore rasatura possibile in ogni condizione, il Braun Serie 9 è uno dei migliori rasoi attualmente disponibili. Dotato di ben cinque elementi di rasatura e grazie alla tecnologia Autosense, è in grado di raggiungere anche i punti più difficili e anche le barbe di qualche giorno senza alcuna difficoltà. È poi completamente impermeabile e può essere usato con acqua, con schiuma o a secco.

Gillette Fusion 5 Idea Regalo

Il rasoio elettrico non è per tutti e se il vostro uomo, come tanti, è un nostalgico della lametta, potrebbe fargli piacere ricevere questa confezione regalo speciale con all’interno il rasoio Fusion ProShield e cinque lamette di ricarica, oltre a un simpatico supporto. Insomma, un’idea semplice, economica e comunque visivamente e praticamente gradevole.

Cantinetta per 6 bottiglie H.Koenig

Amanti del vino? Conservate delle bottiglie pregiate da aprire nel momento giusto? Una piccola cantinetta è la soluzione giusta per conservarle nella maniera migliore possibile. Questa di H.Koenig è tra le più economiche disponibili, ha lo spazio per sei bottiglie, è dotata di tre ripiani e mantiene una temperatura tra gli 8 e i 18°C. È anche molto silenziosa, caratteristica che la rende ideale da usare in casa, magari anche in bella mostra.

Philips 55PUS7503 Smart TV 4K HDR con Ambilight

La TV è da sempre centro di intrattenimento e allora perché non migliorare l’esperienza grazie alla tecnologia Ambilight di Philips? Questo modello, dotato di un pannello LCD in grado di restituire un’ottima visione dei colori, mentre nella parte posteriore una serie di LED si illuminano in modo sincronizzato con ciò che viene visualizzato sullo schermo. Ciò contribuisce a creare un’atmosfera unica e ad aumentare l’immersività mentre si guarda una partita, un film, una serie TV o mentre si gioca.

Rowenta Optigrill+

Il barbecue è uno dei dispositivi più desiderati dagli uomini, ammettiamolo. Tuttavia non tutti hanno spazio e tempo per poterne usare uno. Non restituirà il piacere della brace, ma in questi casi, la griglia elettrica di Rowenta si rivela un validissimo alleato per chi ama grigliare. Non solo carne, ma anche pesce, verdure, panini e tanto altro. Le piastre amovibili e anti-aderenti rendono la pulizia molto semplice, non fa fumo e grazie alle modalità di cottura preimpostate, potrete ottenere un filetto con cottura media con estrema facilità.

Casio G-Shock

È un grande classico per chi è sempre all’avventura, per chi desidera qualcosa di robusto, preciso, multifunzione originale ma affidabile in qualsiasi condizione. Parliamo ovviamente del Casio G-Shock, un orologio divenuto simbolico grazie alle sue caratteristiche. Fornito di datario automatico e di una piccola luce che permette di visualizzare il quadrante anche in assenza di illuminazione.

Purificatore Rowenta PU4020

Rowenta ha rinnovato quest’anno la sua linea di purificatori d’aria, introducendo nuovi filtri e nuove tecnologie. Il PU4020 è dotato infatti di un sistema di filtraggio con quattro filtri che, usati giornalmente, forniscono la durata di un anno, decisamente superiore a qualsiasi altro concorrente. Inoltre riescono a filtrare il 100% delle particelle più fini e offre diversi programmi di utilizzo a seconda delle varie necessità.

Geneeo Genius Pack

Col passare degli anni ciascuno di noi ha accumulato tantissimi gadget elettronici che non solo ci accompagnano quasi giornalmente, ma che vanno anche ricaricati. Tra portatile, smartphone, auricolari bluetooth, tablet, altoparlante bluetooth, mouse wireless, i dispositivi aumentano sempre di più e per questo diventa necessario fornirsi di uno zaino che non solo sia in grado di custodirli in maniera adeguata, ma che ci permette anche di ricaricarli tra una tappa all’altre per averli sempre pronti all’uso.

Questo zaino di Geneeo fa al caso vostro, in quanto è dotato di un sistema di cavi interno che, collegati a una powerbank, permettono di caricare tutti i dispositivi con facilità mantenendo un estremo ordine. Un regalo apparentemente semplice ma che semplifica molto la vita quotidiana.

Amazon Echo

È sicuramente tra i dispositivi Echo più convenienti per rapporto qualità, prezzo, prestazioni. Non cambia le funzioni di Alexa, che tra i diversi prodotti sono esattamente uguali, ma è bilanciato, non occupa tanto spazio ed è utile non solo per ricordare promemoria e avvisi, ma permette anche di ascoltare musica, podcast e ottenere tante informazioni, tra meteo, traffico o consigli per la cucina. Insomma, c’è da divertirsi con l’assistente Alexa, grazie alla quale sarà anche possibile controllare i propri dispositivi di domotica.

