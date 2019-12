Regali Last Minute, fino al 50% sui dispositivi Amazon

Ormai il Natale è imminente e questo sarà l’ultimo fine settimana utile per poter mettere i pacchetti sotto l’albero per i propri cari. Siamo certi che molti di voi saranno ormai già pronti ad affrontare “la sfida dei regali di Natale”, ma siamo altrettanto consci che per tanti altri la battaglia all’ultima strenna è ancora apertissima. Noi di Tom’s ci siamo impegnati già moltissimo per aiutarvi negli acquisti dei regali di Natale di quest’anno, ma vogliamo fare ancora di più, suggerendovi quelli che possono essere un po’ di doni “last minute” da potersi far spedire da Amazon, con la garanzia di riceverli in tempo.

La nostra proposta? Perché non date un’occhiata ai sempre bellissimi dispositivi Amazon? Comodi, utili e molto semplici da usare, i dispositivi Amazon integrano le funzioni dell’assistente vocale Alexa, e si rivelano straordinari nel supportarvi nella vita di tutti i giorni oltre che, ovviamente, nell’aiutarvi a gestire i diversi aspetti della vostra smart home, con l’integrazione di comandi compatibili con i principali produttori di dispositivi per la domotica, come è il caso di Philips e non solo.

I dispositivi Amazon, insomma, sono una scelta perfetta per chi non sa proprio cosa regalare ma vuole comunque stupire, ed il bello è che dispongono di prezzi per tutte le tasche, grazie alle diverse tipologie di prodotti offerti da Amazon, adatti ad ogni tipologia di esigenza: dal più semplice e immediato Amazon Echo Dot, al più intrigante e funzionale Echo Show, dotato per altro di un bellissimo schermo touch. Le proposte sono molte e, proprio per aiutarvi nella scelta, ve ne abbiamo riportate alcune in questo stesso articolo, così da potervi orientare rapidamente verso l’acquisto che più si confà alle vostre esigenze.

Qualora poi foste alla ricerca di ulteriori idee regalo, vi consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide dedicate proprio alle idee a prezzi bassi, con proposte entro un limite di 10€, di 30€, di 50€ e oltre il 50€.

Le guide sono già online, e rientrano nel nostro piano editoriale dedicato al Natale, con cui vi accompagneremo lungo tutto il mese di dicembre con una lunga serie di articoli dedicati ai nostri consigli per gli acquisti. Curiosi di leggerli tutti? Allora non dovrete far altro che dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno non solo oggi, ma anche nei restanti giorni dell’anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Di seguito abbiamo selezionato per voi alcune interessanti offerte relative ai dispositivi Amazon per il vostro Natale. Gli articoli, tuttavia, non si fermano qui e qualora voleste dare un’occhiata a tutti gli articoli in promozione, vi suggeriamo di consultare la pagina completa delle offerte. Buono shopping e buon Natale!

