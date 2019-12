Regali di Natale Last Minute? su eBay sconti fino al 60% con spedizione gratuita!

Siamo ormai agli sgoccioli, mancano pochissimi giorni a Natale e il tempo per recuperare i regali è veramente risicato. Per fortuna eBay ha pensato a tutti i ritardatari e oggi ha proposto la sua nuova campagna di sconti “Last Minute“. Tantissimi i prodotti coinvolti da numerose categorie diverse con sconti che arrivano al 60% e spedizione gratuita entro Natale. Affrettatevi quindi se non volete lasciarvi scappare l’ultima occasione per recuperare un regalo spendendo il minimo possibile.

Che siano prodotti tecnologici o abbigliamento, che cerchiate il vostro videogioco preferito o un gioiello da regalare, eBay offre sicuramente il regalo perfetto per voi o i vostri cari. Tutte le offerte presenti in questa pagina sono valide fino al 22 dicembre ma sono comunque con scorte limitate, affrettatevi quindi se non volete lasciarvi sfuggire un’ottima occasione per i regali Last Minute.

Offerte eBay Last Minute

Sony KD55AG8 Android Tv OLed 55″ Smart Tv 4k

Schermo: 55″

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: Yeppon

Feedback: 99% positivi

» Acquista a 1.399,99€ ( 1.999,99€ )

Xiaomi Dreame V9 Aspirapolvere senza fili

Tecnologia: Wireless

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: szmuch2018

Feedback: 98,7% positivi

» Acquista a 169,99€ ( 219,99€ )

APPLE IPHONE 11 64/128/256 GB in vari colori

Memoria: 64/128/256 GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: pcdistributionspa

Feedback: 100% positivi

» Acquista a partire da 739,99€ ( 949,00€ )

Xiaomi Mi 9 Lite Dual SIM 128GB 6GB RAM

Memoria: 128GB

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: pcdistributionspa

Feedback: 100% positivi

» Acquista a 239,99€ ( 399,00€ )

MICROSOFT Xbox One S – Star Wars: Jedi Fallen Order Bundle

Bundle: Star Wars Jedi Fallen Order

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: mister-price

Feedback: 98,5% positivi

» Acquista a 169,99€ ( 299,99€ )

TV LED Samsung UE49RU8000 49″ 4K

Schermo: 49″

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: monclick

Feedback: 97% positivi

» Acquista a 399,00€ ( 899,00€ )

Orologio CASIO F-91W Unisex VINTAGE

Materiale: Silicone Nero

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: golden.outlet

Feedback: 100% positivi

» Acquista a 9,99€ ( 29,90€ )

Dyson Cyclone V10 Absolute – Scopa Elettrica

Tipologia: Ricaricabile Senza Filo

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: onlinestorespa

Feedback: 96% positivi

» Acquista a 449,00€ ( 649,00€ )

SAMSUNG Frigorifero Americano Side By Side RS54N3003SA

Classe: A+

Garanzia: 24 mesi

Venduto da: mister-price

Feedback: 98,5% positivi

» Acquista a 699,99€ ( 1.399,99€ )

Cesto di Natale Emilia Romagna

Prodotti: 13

Garanzia: –

Venduto da: produceshop_online

Feedback: 98,3% positivi

» Acquista a 59,99€ ( 154,95€ )

