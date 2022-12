La Smart Home non è un argomento nuovo: se ne parla da tempo e lo abbiamo fatto spesso anche sulle nostre pagine, ma nel corso degli ultimi anni si è evoluta moltissimo. I primi dispositivi erano solitamente prese e lampadine intelligenti, che potevano essere controllate tramite app e assistenti vocali, ma nulla di più; oggi la gamma di device dedicati alla Smart Home si è ampliata enormemente, come testimonia la famiglia TP-Link Tapo, con un’offerta così varia da consentire di rendere Smart la propria abitazione in ogni suo aspetto.

In questo articolo vedremo gli elementi più interessanti dell’offerta TP-Link Tapo, quelli che secondo noi dovreste scegliere per dare vita a una Smart Home semplicissima sia da creare che da configurare e gestire, grazie all’uso di un’unica app (che consente anche il controllo remoto dei device) e alla compatibilità con gli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistant.

Iniziamo da Tapo L530E, una lampadina smart adatta praticamente a qualsiasi ambiente. Usa il classico attacco E27, offre una luminosità di 806 lumen e grazie alla tecnologia LED ha un consumo contenuto, di soli 9 Wh. È possibile controllare sia la luminosità che il colore della lampadina, in modo da creare sempre l’atmosfera giusta per ogni situazione.





Sempre in ambito illuminazione non possiamo non citare Tapo L920-5, striscia LED lunga 5 metri. Anche in questo caso possiamo personalizzare il colore andando a modificarlo per le diverse zone, in più la striscia può essere tagliata se troppo lunga. Questo prodotto è ottimo abbinato alle lampadine Tapo L530E, specialmente se posizionato in punti strategici, come ad esempio sopra un mobile o dietro la TV.

Altro caposaldo della Smart Home sono le prese intelligenti, come Tapo P105. È piccolissima (misura 78 x 55 x 55 mm), si collega con una spina 10A e può accogliere praticamente qualsiasi dispositivo collegato, che sia un elettrodomestico o una lampada da terra. Facilissima da configurare, come gli altri device della gamma Tapo supporta schedulazione e timer, controllo vocale e Modalità Fuori Casa, inoltre è realizzata in materiale autoestinguente UL94-V0 PC per la massima sicurezza.





Una casa intelligente che si rispetti non è dotata solo di luci e prese Smart, ma anche di sensori e sistemi di sicurezza sempre connessi: la linea TP-Link Tapo soddisfa anche questo aspetto, con dispositivi come sensori di temperatura, di movimento e di contatto, ideali per soddisfare anche queste necessità.

TP-Link Tapo T310 è un sensore di temperatura e umidità preciso e affidabile, perfettamente integrato nell’ecosistema Tapo e che può essere usato per accendere e spegnere automaticamente il riscaldamento, il condizionatore o un umidificatore. Tapo T310 può anche essere posizionato ovunque, grazie a un laccetto o agli adesivi classici e magnetico, tutti accessori inclusi in confezione.

In ottica sicurezza abbiamo invece Tapo T100 e Tapo T110, rispettivamente un sensore di movimento e un sensore di contatto. Entrambi i device monitorano la situazione in tempo reale e possono essere configurati per accendere una luce o far scattare un allarme una volta attivati, oltre che inviare una notifica al nostro smartphone. I due sensori si collegano a Tapo H100, dispositivo che può essere impiegato come Hub oltre che come allarme e campanello. Può gestire fino a 64 dispositivi connessi e quando connesso ai sensori crea un sistema d’allarme Smart, mentre se usato in combinazione con lo Smart Button Tapo S200B può diventare un vero e proprio campanello intelligente. Tapo H100 offre anche 19 diverse suonerie, rendendolo ideale per personalizzare diversi scenari.

E proprio a proposito di scenari, grazie all’Hub Tapo H100 e alla sua capacità di gestire vari dispositivi, è possibile configurarli in modo tale che i vari prodotti eseguano azioni coordinate, modificando l’illuminazione o altri aspetti della Smart Home semplicemente con un tocco o un comando vocale; per esempio, se volete vedere un film, potete fare un modo che le luci della stanza si abbassino e vengano accese le strisce LED poste dietro la TV.





Come vedete, l’ecosistema TP-Link Tapo offre davvero una miriade di prodotti. In questo articolo abbiamo fatto una panoramica di quelli che sono a nostro avviso i più interessanti, ma la gamma è molto più ampia e sicuramente vi permetterà di creare una Smart Home, qualsiasi siano le vostre esigenze.