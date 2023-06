Anche se l’estate potrebbe sembrare ancora lontana, la primavera è il momento ideale per cominciare a pensare alla sicurezza della propria casa in vista della bella stagione quando, cioè, molte case si svuotano ed è importante lasciarle al sicuro.

In tal senso, dunque, vi farà sicuramente piacere dare un’occhiata alle ottime offerte che Amazon sta riservando ai prodotti Blink, i cui dispositivi di sicurezza sono, ormai, una piacevole certezza, visto il loro ottimo rapporto qualità/prezzo, oggi ancor più intrigante visti gli sconti che arrivano fino al 48%!

Indubbiamente si tratta di un’opportunità da non perdere, soprattutto date le premesse con cui abbiamo aperto, ed il progressivo aumento dei furti nelle abitazioni di grandi e piccole città. Va poi detto che, come vi abbiamo già raccontato spesso, Blink si è dimostrato negli anni un marchio davvero affidabile, grazie ad un campionario di prodotti, per altro sempre dotati di caratteristiche smart, in grado di competere più che adeguatamente con la concorrenza.

A comprova di quanto detto, tra le varie proposte in sconto, vi suggeriamo, ad esempio, questo ottimo kit composto da 4 videocamere e dal videocitofono Blink Video Doorbell. Un bundle completo per la protezione di casa che, solitamente, viene venduto al prezzo di 379,98€, ma che oggi può essere acquistato a soli 205,99€, con un risparmio netto del 45%!

Si tratta indubbiamente di un affare, specie perché parliamo del prodotto più venduto nella sua categoria su Amazon, che di per sé gode già di un grandioso rapporto qualità/prezzo ma che, oggi, può essere vostro ad un prezzo ancor più conveniente!

Ma perché scegliere Blink? Semplicemente perché parliamo di un brand dall’elevata qualità tecnica, sia per la qualità delle riprese che per la connettività dei dispositivi (tutti intelligenti e facili da collegare a smartphone e tablet) e che, dulcis in fundo, si distinguono anche per la loro semplicità d’installazione, non richiedendo alcun lavoro di muratura per essere posizionate, né all’interno, né all’esterno!

Le telecamere Blink, infatti, sono alimentate da comuni batterie stilo (per altro sempre incluse nel kit), che possono alimentare una singola videocamera fino a 2 anni, anche al netto di variazioni termiche! Ciò, per altro, non impedisce a questi ottimi dispositivi di offrirsi anche con modalità “Live View”, con cui visualizzare in tempo reale ciò che le telecamere stanno registrando, il che non è da sottovalutare, specie per delle telecamere senza fili.

Insomma, parliamo di dispositivi davvero ottimi per proteggere la propria casa e, per questo, vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina Amazon ad essi dedicata, così da poter mettere la vostra abitazione in sicurezza, e ad un prezzo conveniente!

