Siete alla ricerca di nuovi dispositivi con cui semplificarvi la vita e rendere la vostra casa ancora più smart? In tal caso la soluzione perfetta per voi è l’ottimo bundle con Ring Intercom ed Echo Dot, attualmente in sconto del 53%!

Su Amazon, infatti, il bundle è disponibile a soli 89,99€ invece di 194,99€, permettendovi così di risparmiare ben 104,99€. Insomma, si tratta di un’offerta davvero ottima, grazie alla quale potrete rendere smart il vostro citofono e ottenere l’iconico speaker con assistente vocale integrato.

Il Ring Intercom offrirà una piccola rivoluzione alla vostra vita, inviandovi notifiche in tempo reale sullo smartphone e su Alexa quando qualcuno suonerà al vostro citofono. A quel punto, potrete scegliere se parlare con i visitatori o aprire il portone, il tutto tramite app o controllo vocale.

I vantaggi del Ring Intercom non si fermano, però, al gestire il citofono da qualsiasi luogo della casa. Il dispositivo presenta funzionalità utilissime come la verifica automatica, che vi consentirà di far entrare familiari e amici anche quando non siete presenti, fornendo loro una chiave ospite da utilizzare in un orario deciso da voi. Inoltre, potrete garantire un ingresso temporaneo ai corrieri di Amazon, così da non perdere nessun pacco.

L’Echo Dot di 5a generazione, invece, rappresenta un ottimo speaker che non solo vi fornirà un audio favoloso per riprodurre musica, podcast e qualsiasi cosa desideriate, ma che grazie all’integrazione con Alexa tornerà utile in tantissime occasioni. Potrete, per esempio, chiedere all’assistente vocale di impostare sveglie e promemoria, di leggervi le notizie del giorno o le previsioni meteo, gestire tutti i dispositivi connessi alla smart home in casa vostra e molto altro.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che sarà valido per pochissime ore e non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!