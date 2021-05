Renpho massaggiatore piedi super semplice da usare

Un bel massaggio plantare dopo una giornata passata in piedi o una lunga camminata è sicuramente un modo per rilassarsi e migliorare la nostra salute. Abbiamo provato uno dei modelli più apprezzati in vendita su Amazon, il modello “Renpho”, che abbina una pressione sulla piantana dei piedi tramite dei rulli, e una compressione dei piedi. Quest’ultima avviene gonfiando la sacca d’aria che circonda i piedi.

Il funzionamento è molto semplice, non serve leggere le istruzioni per utilizzarlo. Basterà collegare l’alimentatore nella parte laterale del dispositivo, inserire i piedi nell’apposito alloggiamento e premere il pulsante (a sfioramento) al centro del pannello frontale. Il massaggio inizierà con l’intensità più bassa, dopodiché potrete agire sulla velocità di rotazione dei rulli (tre intensità) e compressione dei piedi (tre intensità). La durata del massaggio sarà di 15 minuti, estendibile a 30 minuti con la pressione dell’apposito tasto. L’unica altra opzione su cui potrete agire sarà il riscaldamento dei piedi, che di base è attivato, ma potrete anche disattivarlo.

È disponibile in due versioni, una con incluso un piccolo telecomando, che costa 10 euro in più. Vi consigliamo di prendere la versione con il telecomando, in quanto più comoda se volete evitare di abbassarvi per premere i singoli pulsanti sul dispositivo. A dirla tutta non è veramente necessario per il funzionamento completo, ma è più comodo. È possibile rimuovere il tessuto che avvolge gli alloggiamenti dei piedi, così da poterlo lavare facilmente.

L’unico difetto di questo prodotto è la rumorosità del compressore che gonfia i cuscinetti per esercitare pressione sui piedi. Il motore di movimento dei rulli non è, invece, molto rumoroso. Dopo qualche minuto d’uso non farete più molto caso al rumore, ma potrebbe disturbare qualcuno che vive con voi.

Se cercate un massaggiatore plantare facile da usare, dovreste considerare questo prodotto. Fa il suo lavoro senza tanti fronzoli e il prezzo di circa un centinaio d’euro sembra adeguato per quello che offre.