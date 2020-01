Revolut, 10€ di bonus e spedizione della carta gratis alla prima ricarica, ecco come fare

Vi segnaliamo una nuova promozione che Revolut ha dedicato ai nuovi clienti del suo innovativo servizio. Che cos’è Revolut? Ve ne avevamo già parlato lo scorso anno, ma sostanzialmente si tratta di una carta prepagata del circuito MasterCard che ha la possibilità di eseguire transazioni in 150 valute estere con il miglior tasso interbancario in tempo reale, il tutto privo di commissioni! Il costo su qualunque transazione è pari a zero, mentre per importi superiori alle 500 sterline viene applicata una commissione pari al 2% dell’importo. Le funzioni di conto corrente, la generazione di carte di credito virtuali e la compravendita di criptovalute completano l’offerta di questo progetto molto interessante che, come avrete capito, stiamo ormai tenendo d’occhio da tempo.

Il servizio ci ha infatti subito conquistati, ed ecco perché ne caldeggiamo la sottoscrizione a prescindere che siate dei privati o delle aziende. La promozione di oggi tuttavia, è squisitamente dedicata ai privati, ed offre la possibilità di ricevere la carta a casa gratuitamente semplicemente iscrivendosi al servizio, ed effettuando una ricarica minima di 10€. La cosa che rende la promozione più appetibile è poi il fatto di ricevere in regalo altri 10€ di instant bonus cash da spendere come e quando si vuole, senza alcun vincolo!

La promozione non ha vincoli, se non quello di essere un nuovo cliente e di ricaricare l’importo sopra indicato. Qualora voleste approfittarne tutto quello che dovete fare è cliccare sul link sottostante, effettuare la registrazione e cominciare a godere dei servizi e dei vantaggi di Revolut!

