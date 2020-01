Revolut: 50€ in regalo alle società che aprono un contro business

Con l’inizio del nuovo anno, vi segnaliamo il ritorno di una interessante promozione da parte di Revolut Business, ovvero la carta prepagata priva di commissioni e con il miglior tasso di cambio applicato. Di Revolut vi avevamo già parlato lo scorso anno e ne avevamo lodato l’apertura al mondo delle criptovalute: sostanzialmente si tratta di una carta prepagata con circuito MasterCard, con la possibilità di eseguire transazioni in 150 valute estere con il miglior tasso interbancario in tempo reale.

Il costo su qualunque transazione è pari a zero, mentre per importi superiori alle 500 sterline viene applicata una commissione pari al 2% dell’importo. Le funzioni di conto corrente, la generazione di carte di credito virtuali e la compravendita di criptovalute completano l’offerta di questo progetto.

Il servizio ci ha subito conquistati, ed è un piacere potervi consigliare la sottoscrizione, specie se siete una SRL alla ricerca di un buon conto online per operare non solo in Italia, ma anche nel resto d’Europa. La promozione di oggi, infatti, è rivolta alle società a responsabilità limitata con sede in uno dei paesi dello Spazio economico europeo, ma anche a società per azioni o società a responsabilità limitata (o qualunque equivalente SEE). Il servizio proposto è quello di un conto Revolut for Business, che propone ai suoi nuovi clienti una promozione che permette di ricevere ben 50€ gratuiti sul proprio conto! Per aderire occorre iscriversi al servizio (la promo è attiva solo per i nuovi clienti e solo fino al 20 di gennaio) e ricaricare un minimo di 50€ sulla propria nuova carta digitale. Fatto ciò il servizio vi regalerà ben 50€ di credito extra e spendibile a piacimento.

La promozione non ha vincoli, se non quello di essere un nuovo cliente e di ricaricare l’importo sopra indicato. Qualora voleste approfittarne tutto quello che dovete fare è cliccare sul link sottostante, effettuare la registrazione e cominciare a godere dei servizi e dei vantaggi di Revolut!

