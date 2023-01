Revolut, la popolare app finanziaria globale con 25 milioni di utenti, sta lanciando il piano Ultra, un nuovo abbonamento per i clienti in UK e Europa. Questo nuovo piano offre vantaggi straordinari e arriverà nella primavera del 2023. I nuovi clienti, ma anche quelli già esistenti, sono invitati a unirsi alla lista d’attesa per accedere al 5% di cashback sugli acquisti effettuati nel primo mese con Ultra.

La General Manager Premium Products, Tara Massoudi, ha dichiarato: “Molti nostri clienti sono interessati a prodotti finanziari in grado di offrire una maggiore convenienza. Questa crescente fetta di mercato è focalizzata su una nuova definizione di lusso più funzionale. Si tratta di consumatori ad alto reddito, persone in carriera che vogliono costruire un reddito passivo costante e che mirano a godersi la vita, tenersi aggiornati sulle ultime tendenze e a viaggiare più volte l’anno. Per soddisfare le aspettative dei nostri clienti stiamo lanciando un abbonamento che offre la massima scelta e flessibilità nella gestione delle finanze. Non esiste un’offerta simile a quella che stiamo per lanciare in Europa e nessun altro player può vantare al momento un prodotto del genere. Abbiamo adottato un approccio originale per offrire una carta e un piano di abbonamento unici alle persone che amano viaggi ed esperienze di vita di alto livello.”

L’abbonamento Ultra di Revolut, dal taglio praticamente luxury, darà accesso a privilegi e vantaggi nei settori viaggi e lifestyle. Inclusi, tra altri ancora da annunciare, l’accesso gratuito alle lounge, cashback e commissioni basse sui prodotti di investimento di Revolut.

I clienti Premium e Metal esistenti sono invitati a unirsi alla lista d’attesa per avere accesso anticipato a Ultra. Tuttavia, tutti i clienti possono ottenere l’accesso anticipato e accedere all’offerta cashback del 5% iscrivendosi alla lista d’attesa .

Attenzione però, l’offerta di rimborso del 5% sarà disponibile per i clienti che si iscrivono alla lista d’attesa Ultra e passano a Ultra entro 7 giorni dall’invito. Il cashback sarà riscattabile sugli acquisti effettuati con carte fisiche o virtuali, ma sarà limitato al prezzo del piano mensile.

Revolut Ultra sarà disponibile al pubblico questa primavera.

Per chi non la conoscesse, Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2022.

Stavate aspettando anche voi un upgrade di lusso da parte di Revolut?