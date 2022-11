Revolut da oggi rende disponibile in Italia la nuova offerta riservata a tutti i nuovi clienti: tre mesi gratis di Revolut Premium e poi la libertà di scegliere se continuare ad avere i privilegi di uno stile di vita globale. Ma le novità non finiscono qui, perché solo in occasione del Black Friday anche l’esclusivo piano Metal offrirà una prova gratuita di tre mesi. Ecco tutti i dettagli dell’offerta.

Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2022.

A partire dal 14 novembre 2022, Revolut offre a tutti i nuovi clienti la possibilità di iscriversi gratuitamente al piano Standard, e poi di passare a Revolut Premium con una prova di tre mesi. Si tratta del piano che, tra le altre cose, aggiunge al piano base i prelievi gratuiti fino a 400 euro al mese, assicurazione medica sanitaria gratuita globale, assicurazione gratuita sui ritardi dei voli, carte usa e getta gratuite, bonifici TURBO, assistenza dedicata, assicurazione sullo smartphone scontata del 20% e accesso a 1.000 lounge aeroportuali.

Anche il piano Revolut Metal, sarà oggetto della stessa offerta di prova per tre mesi, ma attenzione: questa sarà disponibile limitatamente nel periodo promozionale del Black Friday, ovvero dal 15 al 28 novembre , dopodichè non sarà più possibile usufruire della promozione dedicata al piano Metal.

Il piano all inclusive di Revolut offre uno speciale Metal Cashback dell’1% sui pagamenti eseguiti con la carta, assistenza dedicata fuori e dentro casa, operazioni FX illimitate, prelievi gratuiti presso ATM fino a 600 euro al mese, assicurazione medica sanitaria gratuita globale, assicurazione gratuita sui ritardi dei voli, carte usa e getta gratuite, bonifici TURBO, assistenza dedicata prioritaria, assicurazione sullo smartphone scontata del 20%, accesso a 1.000 lounge aeroportuali e consegna espressa e gratuita della carta verso 180 paesi e in 4 giorni lavorativi.

Per maggiori dettagli sui piani Revolut Premium e Revolut Metal vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata.