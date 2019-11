Revolut: il piano Metal offre le nuove carte Silver e Space Grey

Da oggi la digital bank di Revolut offre due nuove colorazioni per le carte del piano Metal.

Le carte di credito “metallizzate”, da sempre, rappresentano le fasce d’élite per i possessori che vogliono aderire alle offerte speciali dei vari istituti bancari. E questo la società di Revolut lo sa molto bene, al punto di battezzare “Metal” la fascia premium delle sue carte prepagate, un progetto che oggi introduce due nuove colorazioni: Silver e Space Grey.

Infatti, a partire dal 7 novembre, gli utenti Metal possono scegliere tra cinque colori esclusivi – Black, Gold, Rose Gold, Silver e Space Grey – e collegare al proprio account fino a due carte Metal, direttamente dall’app di Revolut.

Anche la loro realizzazione lascia trasparire un trattamento “speciale”: create da un singolo foglio di acciaio inossidabile, con un peso di 18 grammi – tre volte il peso di una normale carta – le Metal contactless di Revolut evidenziano più che mai la stessa attenzione per i dettagli del suo programma dedicato agli utenti “Metal”.

Le carte Metal offrono un cashback per ogni transazione – in tutte le sue 29 valute e 5 criptovalute – fino a un massimo dell’1%, un concierge service dedicato per prenotare servizi come voli aerei o biglietti per eventi e infine l’accesso prioritario alle novità di Revolut come la funzione lanciata di recente per il Trading senza commissioni.

Inoltre il piano Metal include:

Prelievi senza commissioni fino a 600 euro al mese presso gli ATM internazionali;

Accesso a oltre 1000 lounge aeroportuali nel mondo;

Carte virtuali usa e getta per aumentare la sicurezza delle transazioni online;

Cambio valuta illimitato;

Trasferimenti di denaro internazionali senza commissioni;

Assistenza 24/7 e assicurazione di viaggio.

Il costo del piano Metal è di 13,99 euro/mese, mentre il piano Standard di Revolut è completamente gratuito. Per maggiori dettagli potete trovare su queste pagine una guida completa sui servizi offerti da Revolut.

L’introduzione delle due nuove colorazioni è un’altra dimostrazione dell’incessante attività di questa società nel mercato dei prodotti bancari, proprio come rileva la recente analisi dei giorni scorsi. E voi avete già provato Revolut? Quali sono le vostre impressioni?

» Clicca qui per iscriverti a Revolut