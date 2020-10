Revolut infrange il record di mezzo milione di clienti business!

In un periodo storico di alta sensibilità per gli istituti bancari, Revolut annuncia che Revolut Business ha raggiunto i 500.000 clienti business nei soli tre anni dal lancio. Per celebrare questo risultato sono stati introdotti nuovi prodotti e più funzionalità.

Revolut Business supporta le aziende di ogni dimensione e ogni settore nel mondo nell’ottenere di più dal proprio conto aziendale, trovando un riscontro di mezzo milione di clienti dal suo debutto nel mercato business. Con l’ultimo aggiornamento, sono stati introdotti nuovi prodotti, interfaccia e navigazione aggiornate, più funzionalità mobile e la dark mode nell’app.

Di recente Revolut Business ha implementato una nuova suite di prodotti che include carte di debito, Bonifici SEPA istantanei, bonifici in INR, addebiti diretti, gestione delle spese, Open Banking in modo che le aziende possano collegare gli altri conti a Revolut, Rewards che offre sconti su servizi utili e integrazioni con partner chiave come Quickbooks, Sage e Clear Books.

Inoltre, l’azienda ha reso disponibili per i clienti Business anche delle carte Metal esclusive, fatte in acciaio inossidabile e del peso di 18 grammi. Con un look professionale e distintivo, sono disponibili in cinque colori: nero, oro, rose gold, space grey e silver.

Le carte in metallo possono essere utilizzate online e di persona come ogni altra carta contactless Revolut Business e sono un benefit esclusivo dei piani a pagamento. Oltre alle carte Metal, i clienti paganti hanno accesso anche a:

Forex senza commissioni nascoste. I conti Business a pagamento possono disporre di cambio valuta fino a €10K, €50K o illimitato ogni mese, in base al piano scelto

Un limite mensile per i pagamenti locali e internazionali gratuiti

Una suite di strumenti utili a risparmiare tempo, come il tool per la gestione delle spese

I clienti che hanno piani a pagamento ricevono una, due o cinque carte in metallo – in base alla tipologia di piano. Ulteriori carte in metallo sono disponibili a £49 cadauna, o prezzo equivalente nella valuta prescelta.

Al momento le carte in metallo sono disponibili solo per i piani aziendali, i freelance avranno accesso alle carte in metallo in futuro.