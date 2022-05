Revolut, l’app finanziaria con 18 milioni di clienti nel mondo e oltre 650.000 in Italia, annuncia oggi l’integrazione del proprio strumento per il calcolo in-app della Giacenza Media Annua, con l’obiettivo di facilitare i clienti italiani in varie operazioni.

È giunto per gli italiani il periodo della tanto “amata” dichiarazione dei redditi, e molto spesso i vari istituti bancari non facilitano questo compito relativamente al calcolo Giacenza Media Annua o semplicemente per recuperare lo storico delle transazioni passate e quindi il saldo al 31 dicembre dello scorso anno, dati entrambi utili per l’elaborazione della certificazione ISEE.

Revolut è una delle soluzioni più apprezzate dagli utenti italiani (la trovate anche nella nostra guida ai Migliori conti correnti a zero spese), e da oggi mette al loro servizio un calcolatore che include tutti i conti dei clienti in ogni valuta, che consente di elaborare e scaricare il documento della Giacenza Media Annua con pochi semplici passaggi:

Accedere al profilo personale in-app

Toccare “documenti”

Toccare “Giacenza Media Annua”

Selezionare l’anno

Toccare “Genera”

Viene generato un documento pdf, pronto per essere condiviso o importato

Per chi non lo sapesse, stando a quanto riporta l’Agenzia delle Entrate, la Giacenza Media Annua è “l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno” e viene richiesto in diverse occasioni, come nella dichiarazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) al fine di usufruire di importanti sgravi fiscali – come il bonus prima casa, il bonus affitto, la riduzione delle tasse universitarie, solo per citarne alcuni – , per richiedere un mutuo e altro.

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi annuale – la cui scadenza nel 2022 è fissata al 30 settembre – per capire se è necessario dichiarare o meno il proprio conto Revolut nel quadro RW del Modello Redditi, occorre verificare se il saldo medio annuo è di oltre 5.000 euro, o anche un solo giorno con un importo superiore a 15.000 euro.

Per un maggiore approfondimento dedicato al mondo di Revolut vi consigliamo di leggere il nostro speciale.