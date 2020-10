Revolut Junior insegna ai bambini a risparmiare con gli Obiettivi

Revolut è stata pioniera dell’educazione finanziaria dedicata ai giovanissimi, con il suo programma Revolut Junior, creato per i bambini e i ragazzi dai 7 ai 17 anni con l’obiettivo di dare loro la libertà di gestire il denaro e apprendere le abilità finanziarie essenziali con il controllo dei genitori o dei tutori, per garantire sicurezza e tranquillità. Da oggi viene introdotto un interessante sistema a Obiettivi, con un approccio semplice e divertente con cui i più piccoli possono imparare a risparmiare.

Revolut Junior prevede infatti le funzionalità chiave Paghetta, Compiti e, da oggi l’ultima aggiunta, Obiettivi. Questa permette di facilitare l’insegnamento finalizzato al risparmio ai bambini, rendendolo sia motivante sia divertente, con la possibilità da parte dei genitori di impostare un Obiettivo insieme ai figli e incoraggiarli a risparmiare.

I genitori possono poi controllare i progressi man mano che i loro figli risparmiano, e più avanti saranno gli stessi bambini a creare gli Obiettivi autonomamente attraverso l’app Revolut Junior, con o senza una cifra target, che possono essere poi tracciati tramite l’app dei genitori.

Ecco come funziona Obiettivi:

Scegli un Obiettivo. Può essere fatto dai genitori tramite l’app Retail o dai bambini tramite l’app Junior

Imposta un Target. La cifra da raggiungere può essere impostata sia dal genitore sia dal bambino

Finanziare l’Obiettivo. Genitori e bambini possono entrambi aggiungere denaro all’Obiettivo

Monitorare i progressi. Il progresso può essere tracciato sia dall’app Retail sia da dall’app Junior

Accesso in ogni momento. I genitori e i bambini possono spostare il denaro dagli Obiettivi alla carta in qualsiasi momento, se necessario.

Revolut Junior e l’educazione finanziaria

La nuova funzione obiettivi si coniuga alla perfezione con la precedente funzionalità Compiti, lanciata lo scorso luglio, che permette ai bambini di ricevere piccole ricompense in cambio di alcuni lavoretti, in modo da insegnare loro la relazione tra lavoro e denaro.

Gli Obiettivi di Revolut Junior sono disponibili per tutti i clienti Premium e Metal in Europa e USA. Inoltre, vi ricordiamo che Revolut Junior è stato creato per i bambini dai 7 ai 17 anni e offre un account che viene supervisionato dai genitori o dai tutori legali. Finora oltre 200.000 bambini hanno creato un account Revolut Junior e l’azienda ha in programma di lanciare il prodotto prossimamente anche a Singapore, in Giappone e in Australia.

Che ne pensate? Lo fareste usare ai vostri figli?