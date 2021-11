Revolut Junior lancia Apple Pay per gli adolescenti

Revolut, l’app finanziaria con oltre 16 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato oggi che Apple Pay è disponibile per i clienti Revolut Junior in Italia. Anche i clienti giovanissimi potranno beneficiare dei pagamenti contactless utilizzando il proprio iPhone o Apple Watch.

Grazie all’integrazione di Apple Pay, gli adolescenti che utilizzano Revolut Junior potranno eseguire transazioni senza dover utilizzare la carta di pagamento, toccare pulsanti fisici o cambiare contanti, semplicemente avvicinando il proprio iPhone o Apple Watch a un terminale di pagamento ed effettuare un pagamento contactless.

Il tutto anche a beneficio della sicurezza e della privacy.

Infatti, quando i clienti utilizzano una carta di credito o di debito con Apple Pay, i numeri effettivi della carta non vengono memorizzati sul dispositivo né sui server Apple, ma viene assegnato un numero di account dispositivo univoco, crittografato e archiviato in modo sicuro in Secure Element, una tipologia di chip certificato standard del settore, appositamente progettato per archiviare le informazioni di pagamento sul dispositivo in modo sicuro.

Apple Pay è ampiamente accettato in supermercati, farmacie, taxi, ristoranti, bar, negozi e molti altri esercenti. L’integrazione di Apple Pay con Revolut Junior di utilizzare Apple Pay al posto della loro carta fisica ovunque siano accettati pagamenti contactless, ad eccezione dei negozi classificati come rivenditori per adulti, come gli off-licence o i negozi di scommesse.

Per avere un conto Revolut Junior occorre avere un conto Revolut tradizionale (clicca qui per sapere come funziona Revolut), mentre gli adolescenti che vorranno beneficiare delle nuove funzioni connesse a Apple Pay dovranno registrarsi con l’ID Apple a partire da 14 anni.

Cos’è Revolut Junior

Revolut Junior è un’estensione del conto Revolut del genitore, che consente a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 17 anni di imparare la corretta gestione del denaro, permettendogli di avere un conto proprio, ordinare una carta, spendere online, nei negozi o per prelevare denaro agli sportelli automatici. Il tutto in un ambiente completamente controllato dai genitori.

Inoltre, Revolut Junior offre alcune funzionalità chiave per aiutare i bambini a gestire il denaro:

La Paghetta consente ai genitori di stabilire un’impostazione e inviare un importo fisso al proprio figlio su base continuativa.

consente ai genitori di stabilire un’impostazione e inviare un importo fisso al proprio figlio su base continuativa. Le Sfide permettono ai genitori di impostare lavoretti per i propri figli, ognuno con il suo valore finanziario. Una volta completati, possono essere contrassegnati come tali e il genitore può pagare per l’attività portata a termine.

permettono ai genitori di impostare lavoretti per i propri figli, ognuno con il suo valore finanziario. Una volta completati, possono essere contrassegnati come tali e il genitore può pagare per l’attività portata a termine. Gli Obiettivi consentono ai genitori di accumulare il denaro e aiutare i ragazzi a risparmiare per le cose che desiderano, monitorare i progressi e celebrare i risultati

