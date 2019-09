Revolut, la prepagata da oggi include la funzione trading

La carta prepagata Revolut da oggi include una nuova funzione che permetterà il trading in ben 26 mercati.

Con un comunicato stampa, la società Revolut annuncia oggi il debutto della funzione Trading per tutti gli utenti Premium e Standard della sua carta prepagata, offrendo il servizio in 26 mercati differenti. Si tratta di un servizio che era già partito lo scorso mese per gli utenti Metal, ma che da oggi sarà disponibile anche per gli altri due piani e, soprattutto, anche in Italia.

Infatti, il servizio di trading per la carta prepagata Revolut sarà pienamente integrato con l’app ufficiale, che vedrà un roll-out iniziale con Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia e Regno Unito. Ulteriori mercati verranno integrati nelle prossime settimane.

Revolut dimostra un’ampia apertura alla diversificazione nell’uso dei sistemi finanziari, dopo aver integrato una funzione dedicata a un exchange per cryptovalute, è arrivato il momento per il trading azionario su oltre 450 U.S. stock disponibili e ben 300 titoli azionari di aziende americane.

Gli utenti Standard potranno effettuare tre trade al mese senza commissioni mentre gli utenti Premium ne potranno effettuare otto. Verrà addebitato 1 Euro per ogni trade aggiuntivo. Gli utenti Metal avranno invece a disposizione trade illimitati. A tutti gli utenti verrà addebitato un costo di custodia annuale dello 0,01% calcolato sul valore del portafoglio dell’utente.

Inoltre, occorre precisare che il trading azionario offerto da Revolut, permette il frazionamento delle azioni, con la possibilità di acquistare solo piccole porzioni di azioni. Uno strumento particolarmente utile quando si tratta di acquisti di titoli particolarmente onerosi relativamente ai piccoli investimenti.

Andre Mohamed, Head of Wealth & Trading di Revolut ha dichiarato: “Siamo lieti di permettere a un maggior numero di persone di accedere al mercato azionario, rendendo i servizi finanziari più inclusivi, innovativi e accessibili. In futuro continueremo a implementare la funzione trading rendendola disponibile in altri mercati e integrando altri prodotti”.

Siete già utenti Revolut? Approfitterete di questa nuova funzione?