La super app finanziaria Revolut, che conta più di 29 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato il lancio di più di 100 ETF per tutti i suoi clienti nello Spazio Economico Europeo (SEE). L’offerta di ETF è stata sviluppata in collaborazione con Upvest, una fintech con sede a Berlino specializzata in API di investimento altamente scalabili.

Gli ETF offrono un modo semplice e flessibile per diversificare l’esposizione al mercato, investendo in un’ampia gamma di titoli come azioni, obbligazioni e materie prime. Questi fondi sono particolarmente adatti per i clienti che cercano di investire a lungo termine senza dover gestire in modo attivo il proprio portafoglio.

L’offerta di ETF di Revolut copre sia i settori emergenti come l’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, l’idrogeno e i big data, sia settori consolidati come videogiochi, foreste, veicoli elettrici, energia pulita e cloud computing. L’offerta copre anche industrie tradizionali come tecnologia, assistenza sanitaria, energia, viaggi e tempo libero e biotecnologie, nonché la maggior parte degli indici globali come S&P 500, NASDAQ, DAX e FTSE.

Revolut rende gli investimenti accessibili a tutti i clienti, con un investimento minimo di soli 1 Euro. I clienti possono controllare le prestazioni dei loro ETF in tempo reale con watchlist, grafici di trading e notizie di mercato, tutto all’interno dell’app Revolut. A seconda del piano, i clienti possono eseguire un numero di scambi gratuiti al mese, oltre il quale verrà applicata una commissione variabile dello 0,25% (minimo 1 Euro). Inoltre, Revolut applica una commissione di custodia pari allo 0,12% annuo del valore di mercato delle risorse dell’utente, addebitata mensilmente.

Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading SEE di Revolut, ha affermato che l’obiettivo dell’azienda è di espandere ulteriormente la propria offerta nel settore wealth & trading. Il lancio degli ETF segue il successo del lancio dell’entità di trading Revolut Securities Europe UAB e l’espansione delle azioni quotate statunitensi in tutto il SEE lo scorso marzo. Revolut prevede inoltre di aggiungere azioni quotate europee e altri prodotti di trading alla sua offerta, in collaborazione con Upvest, nei prossimi mesi.

Per chi non la conoscesse, Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2023.

Come per tutti gli investimenti, il capitale è a rischio. Il valore degli investimenti può salire e scendere. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina Domande frequenti e i termini e condizioni di trading di Revolut.