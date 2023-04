Revolut, l’app finanziaria globale utilizzata da oltre 28 milioni di clienti in tutto il mondo, ha annunciato oggi il rilascio della sua nuova versione 9.0 dell’app. La novità più importante è il nuovo prodotto bancario Conti Cointestati, che consente ai clienti di creare un account aggiuntivo all’interno dell’app Revolut che deve essere di proprietà congiunta di due persone, siano esse partner, familiari o amici.

L’aggiornamento 9.0 UX è disponibile sia per iOS che per Android e include anche la versione di gruppo dello strumento di messaggistica istantanea Revolut Chat. Inoltre, la nuova suite di prodotti è ora disponibile in tutti i mercati dello Spazio Economico Europeo.

I conti cointestati di Revolut sono incentrati sulla flessibilità e l’inclusione, in quanto si adattano alle esigenze di diversi tipi di persone e relazioni. Per creare un conto condiviso, i clienti non devono rispondere a requisiti particolari, né dimostrare di vivere insieme.

Inoltre, la nuova funzionalità di gruppo dello strumento di messaggistica istantanea Revolut Chat offre ai clienti la possibilità di creare gruppi per discutere le spese comuni e organizzare i pagamenti in modo collaborativo. Questo significa che i titolari dei conti cointestati possono comunicare facilmente e rapidamente tra loro per tenere traccia delle spese e assicurarsi che tutti i membri del gruppo paghino la loro parte.

Revolut ha già acquisito una grande popolarità grazie alla sua vasta gamma di funzionalità finanziarie, incluse l’apertura di conti correnti, il cambio valuta a tariffa zero, l’invio di denaro e il prelievo di contanti senza commissioni all’estero. L’introduzione dei conti cointestati rappresenta un’ulteriore espansione dell’offerta di servizi della compagnia, che mira a semplificare la vita finanziaria dei suoi clienti.

Conti cointestati è una mossa molto attesa e benvenuta, in quanto offre ai clienti un modo semplice e conveniente per condividere le spese in modo equo e gestire meglio la loro vita finanziaria. Ciò dimostra ancora una volta l’impegno di Revolut nel fornire soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per soddisfare le esigenze dei propri clienti.

Per chi non la conoscesse, Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2023.