Revolut lancia la sua banca in Italia con la protezione sui depositi

Revolut, la famosa app per la gestione del denaro con oltre 16 milioni di clienti in tutto il mondo, nella giornata di oggi ha reso operativa la sua licenza bancaria europea approdando come banca in Italia. Questo importante cambiamento permette a tutti i suoi clienti italiani, che passano a Revolut Bank, di essere protetti dal sistema di garanzia dei depositi.

I clienti possono passare da subito a Revolut Bank per ottenere servizi aggiuntivi dall’interno dell’app. Il processo di aggiornamento richiederà solo pochi minuti.

» Clicca qui per attivare Revolut «

Joe Heneghan, Chief Executive Officer di Revolut Bank, afferma “Revolut è l’azienda fintech che cresce più rapidamente in Europa perché mettiamo il cliente al centro di tutto ciò che facciamo. Il design del nostro prodotto non è secondo a nessuno, non abbiamo costi nascosti e costruiamo costantemente prodotti finanziari nuovi e innovativi”. Con l’ingresso in Italia, Revolut Bank opera attualmente in 18 mercati UE. La licenza bancaria specializzata consente a Revolut Bank di fornire servizi bancari limitati tramite l’app Revolut insieme a una serie di servizi finanziari e prodotti offerti da altre società del Gruppo Revolut.

Utilizzando l’app Revolut, i clienti possono vedere esattamente quanto spendono ogni mese per categorie di spesa come ristoranti o shopping, possono impostare budget di spesa mensili, inviare e richiedere denaro agli amici e riceverlo istantaneamente, arrotondare i pagamenti con carta e mettere da parte il resto. Per saperne di più, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro speciale dedicato.

Si tratta di un’ulteriore conferma e sicurezza per tutti i suoi clienti e per chi sceglierà in futuro Revolut come banca.