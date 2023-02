La superapp finanziaria globale Revolut, che conta oltre 27 milioni di clienti in tutto il mondo, di cui più di un milione in Italia, ha introdotto una nuova modalità per fare acquisti che consente ai clienti di ottenere cashback dai loro rivenditori preferiti in modo più conveniente.

Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2022.

Il nuovo servizio chiamato “Negozi” è stato creato per gli utenti che cercano prodotti di marchi leader all’interno dell’app Revolut, e offre una lista completa di brand molto apprezzati localmente e internazionalmente, tra cui Lenovo, Samsung, Logitech, The North Face, Nike, Cisalfa Sport, Vivino, Sephora, Farfetch, Amazon, ASOS e Wish, con l’elenco completo dei marchi disponibile nell’app e soggetto a modifiche nel tempo.

Indipendentemente dal piano Revolut sottoscritto dal cliente, la funzionalità Negozi premia gli utenti con un cashback istantaneo fino al 3% per ogni acquisto effettuato presso i retailer, a condizione che inizino il loro percorso di acquisto dall’app Revolut e paghino per intero con la propria carta Revolut. Il cashback viene applicato automaticamente alla cassa, eliminando la necessità di attendere fino a 90 giorni per il rimborso come con altri prodotti simili.

Negozi offre inoltre il cashback senza restrizioni sull’ottenimento di cashback dall’acquisto di prodotti in una vendita, il che significa che i clienti possono ottenere il massimo risparmio possibile. Christopher Guttridge, General Manager Lifestyle Products di Revolut, ha affermato che la società si impegna a offrire continue innovazioni di prodotto per soddisfare le esigenze e le aspirazioni finanziarie quotidiane dei propri clienti, aiutandoli a ottenere il massimo da ogni centesimo.

Per usufruire della funzionalità Negozi, i clienti possono accedere all’icona “Negozi” sull’Hub dell’app Revolut. I nuovi clienti possono scaricare l’app Revolut sui loro smartphone tramite Google Play o Apple Store e registrarsi per accedere immediatamente alla funzionalità.