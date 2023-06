Revolut, la popolare app finanziaria globale con una base di 30 milioni di utenti in tutto il mondo, ha lanciato il suo nuovo piano di abbonamento chiamato Ultra. Il nuovo piano Ultra, che ha attirato l’attenzione di oltre 430.000 persone in Europa e nel Regno Unito, offre vantaggi senza precedenti e mira a creare una nuova categoria di servizi di lusso.

Il piano Ultra è progettato per essere il compagno di viaggio perfetto e rendere più agevole ogni fase del viaggio. I membri Ultra avranno accesso illimitato a oltre 1.400 lounge aeroportuali in tutto il mondo, riceveranno cashback sugli alloggi prenotati con Revolut Soggiorni e potranno godere di una copertura medica e dentistica di emergenza in tutto il mondo, compresi gli sport invernali. Inoltre, Ultra offre l’assicurazione “Annullamento per qualsiasi causa”, che offre ai clienti libertà e flessibilità durante i viaggi e vale EUR 490* in base all’attività di viaggio stimata. Indipendentemente dal motivo della cancellazione, i clienti Ultra riceveranno un rimborso fino a EUR 5.000 per voli, treni, alloggio o eventi (si applicano i termini e le condizioni dell’assicurazione).

L’assicurazione di viaggio Ultra include anche la copertura per la franchigia del noleggio auto, lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio, i voli in ritardo e la responsabilità personale (si applicano i termini e le condizioni dell’assicurazione). Inoltre, i membri Ultra che prenotano un alloggio con Revolut Soggiorni (la funzione di prenotazione di alloggi di Revolut) riceveranno fino al 10% di cashback. I clienti Ultra possono spendere come dei local grazie al cambio illimitato di valuta estera in oltre 30 valute e trasferire quantità illimitate di denaro a ottimi tassi di cambio, senza commissioni dal lunedì al venerdì. Ai clienti vengono inoltre offerti 2.000 EUR in prelievi bancomat senza commissioni aggiuntive addebitate da Revolut in tutto il mondo, risparmiando circa EUR 40*+ di commissioni all’anno.

Il prezzo dell’abbonamento annuale per i residenti italiani è di 540 euro e offre vantaggi per un valore fino a 4.300 euro. I membri Ultra possono anche usufruire di pacchetti di abbonamento ad altri brand, come Financial Times Premium, WeWork e NordVPN Complete, offrendo un valore totale di 1.700 euro all’anno. Inoltre, i clienti Ultra possono fare trading con limiti di investimento maggiori rispetto alle altre opzioni di Revolut e le commissioni crypto sono state ridotte dello 0,49% per trade.

Per chi non la conoscesse, Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2023.