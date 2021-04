Revolut lancia una carta di debito luminescente!

Revolut continua a stupire il mercato dei pagamenti digitali con l’arrivo di una nuova carta di debito luminescente. L’iniziativa è nata grazie alla partnership con il campione mondiale dei pesi massimi Anthony Joshua, con l’obiettivo di finanziare personalmente la boxe amatoriale.

Se i colori sgargianti o le carte in metallo non vi bastano più, Revolut ha pensato a una nuova carta di colore luminescente con un nuovo design minimalista. La nuova carta sponsorizzata dal campione di boxe Anthony Joshua, include anche il logo 258, ovvero il motto dello sportivo che sta a significare il suo impegno allo sport 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La carta è bianca e nera con la luce del giorno e si colora di un sorprendente verde e nero al buio.

Anthony Joshua, campione del mondo dei pesi massimi, ha trascorso gran parte dell’anno scorso in campagne per la comunità e cause di giustizia sociale, incluso il movimento Black Lives Matter, e ha sostenuto le strutture ricreative locali e gli aspiranti pugili. Revolut e Anthony Joshua si sono uniti su questo progetto a seguito dell’iniziativa lanciata dal pugile nel dicembre 2020 con l’obiettivo di finanziare personalmente la boxe amatoriale.

Nel Regno Unito questa iniziativa aiuterà anche a raccogliere fondi vitali per palestre indipendenti in tutto il Paese. Strutture come palestre e centri ricreativi non sono stati inclusi nel pacchetto di aiuti del governo britannico annunciato alla fine dello scorso anno e l’ente benefico ukactive ha stimato che 400 strutture hanno chiuso definitivamente i battenti dall’inizio della pandemia e altre 2.400 palestre sono a rischio. Infatti, nel Regno Unito, per ogni carta Anthony Joshua in edizione limitata ordinata da un cliente, Revolut donerà £ 1 alle palestre di boxe indipendenti in difficoltà in tutto il Paese, impegnandosi a donare a un minimo di £ 50.000 totali.

La carta in edizione limitata è disponibile per tutti i clienti Revolut in Europa e USA e può essere ottenuta semplicemente scaricando l’ultima versione dell’app Revolut su iOS o Android e ordinando la carta dalla sezione carte all’interno dell’app.

