Revolut, l’app finanziaria globale con oltre 25 milioni di clienti in tutto il mondo e oltre un milione di clienti in Italia, con una crescita del 60% solo nell’ultimo anno, in occasione di questo Black Friday Revolut offre uno sconto una tantum del 41% sull’abbonamento annuale al piano Metal. Con un prezzo di 80 euro, i clienti possono quindi investire in un aggiornamento che porterà vantaggi per tutto il prossimo anno.

Revolut è l’app di pagamento che riesce a coniugare lo strumento della carta prepagata con un utilizzo privo di commissioni, il miglior tasso di cambio applicato, una sensibile apertura alle criptovalute e un’innovativa funzione di trading. Revolut è disponibile per Android e iOS, e se volete saperne di più potete approfondire il servizio con la nostra recensione dedicata e di come rientra nei migliori conti correnti del 2022.

Secondo un recente studio di Revolut condotto in collaborazione con la società di ricerche Dynata, il 40% dei consumatori italiani si aspetta uno sconto minimo del 40% durante il Black Friday per prendere in considerazione un acquisto. In linea con tale preferenza, Revolut offre uno sconto del 41% sul suo piano annuale Metal.

L’offerta, disponibile per tutti i clienti nuovi ed esistenti con piani Standard, Plus o Premium, sarà attiva solo per un breve periodo di tempo, fino al 28 novembre per i nuovi clienti e dal 18 novembre fino al 20 novembre per i clienti esistenti.

Revolut Metal consente agli utenti di ottenere di più dal proprio denaro tutto l’anno, includendo:

Cashback sugli acquisti;

Benefit di viaggio esclusivi, come FX illimitati senza commissioni in un gran numero di valute dal lunedì al venerdì, cashback più alto sui soggiorni, assicurazione medica di viaggio e accesso scontato alle lounge;

Commissioni ridotte per i prodotti di investimento e maggiore franchigia sui prelievi bancomat;

Carte di debito in metallo personalizzabili realizzate in ‘acciaio rinforzato, nei colori nero, oro, lavanda, argento o grigio siderale.

Per maggiori dettagli sul piano Revolut Metal vi invitiamo a leggere la nostra recensione dedicata.