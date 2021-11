Revolut riduce le commissioni delle criptovalute per i clienti italiani

Revolut, l’app finanziaria con oltre 16 milioni di clienti in tutto il mondo e oltre 650.000 in Italia, annuncia che a partire da oggi ci sarà una forte riduzione delle commissioni per l’acquisto delle criptovalute per i suoi clienti italiani. Grazie alla forte domanda e all’interesse per il mondo delle criptovalute, gli italiani potranno acquistare in sicurezza i 53 token crypto disponibili sull’app di Revolut con commissioni fino al 33% più basse.

Revolut offre un’ampia gamma di prodotti finanziari attraverso la sua app, che potete scoprire attraverso la nostra recensione dedicata, ma proprio la funzione dedicata all’acquisto e alla vendita delle criptovalute è sempre più popolare e apprezzata in Italia, con clienti in crescita di quasi il 50% nell’ultimo anno. Per poter supportare al massimo questo trend tutto italiano, Revolut ha deciso di testare in Italia la diminuzione delle commissioni sulle criptovalute per soddisfare la domanda dei clienti e offrire una funzionalità più conveniente.

La funzionalità crypto di Revolut consente ai clienti di investire a partire da solo 1 Euro. È possibile acquistare, vendere e trasferire criptovalute agli amici su Revolut proprio come qualsiasi altra valuta. I clienti possono impostare avvisi sui prezzi e tenere traccia delle fluttuazioni in tempo reale grazie a delle utili notifiche. I clienti possono anche automatizzare il proprio trading attraverso il blocco e il limite degli ordini, gli acquisti ricorrenti, il cashback in criptovaluta e l’arrotondamento dei pagamenti mettendo da parte i resti in crypto.

Le nuove commissioni crypto applicate variano in base ai diversi piani Revolut: dallo 0,99% per i clienti Metal all’1,99% o 0,99 Euro (a seconda di quale è maggiore) per i clienti Standard e Plus.

Gli autori di questo articolo e l’azienda di Revolut precisano ai clienti che i token crypto sono asset volatili e i prezzi possono cambiare rapidamente, pertanto tale investimento potrebbe non essere appropriato per tutti. Revolut incoraggia i propri clienti a ricercare informazioni sulle varie criptovalute, sui rischi e sulle opportunità prima di acquistare o vendere. I clienti dovrebbero esaminare fonti indipendenti e apprendere le differenze tra i token, nonché considerare le loro circostanze personali quando acquistano o vendono criptovalute. Il capitale è a rischio e il valore della criptovaluta può diminuire, oltre che aumentare, molto rapidamente.

La riduzione delle commissioni per acquistare criptovalute direttamente dalla propria app di Revolut darà un’ulteriore spinta a questo mercato costantemente in crescita, creando nuove opportunità. Ne approfitterete?