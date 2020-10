Revolut ti aiuta a tracciare tutti i tuoi abbonamenti in un unico posto

Revolut con la sua app che ha rivoluzionato i pagamenti digitali di milioni di clienti, ha reso disponibile un nuovo sistema per tracciare tutti gli abbonamenti, gli addebiti diretti e i pagamenti ricorrenti in un unico posto.

Si tratta di una nuova funzionalità che a partire da oggi, permetterà a tutti i clienti Revolut di controllare quanto spendono per i pagamenti programmati con i singoli esercenti e bloccarli velocemente senza visitare i siti web di ogni singolo servizio. Quante volte vi è capitato di dover sospendere o bloccare il pagamento ricorrente, come ad esempio i servizi streaming on demand come Netflix o di una fornitura domestica?

Revolut ha praticamente centralizzato questa esigenza con un’unica soluzione all’interno della sua app ufficiale.

In questo modo, si avrà una panoramica di tutti gli abbonamenti in un unico posto significa poter identificare ogni spesa indesiderata o non più necessaria e bloccarla con un semplice tocco, in modo da risparmiare denaro. E se si cambia idea, sarà possibile riattivare la spesa sempre dall’app.

I clienti verranno notificati quando un pagamento è in programma, in modo da sapere cosa stanno per pagare e tenere quindi sempre d’occhio le proprie spese. Riceveranno anche una notifica quando sul conto non c’è abbastanza denaro per coprire un pagamento programmato in modo da poter ricaricare l’account in tempo o bloccare il pagamento.

Di recente Revolut ha lanciato diversi nuovi prodotti per dare ai clienti maggiore controllo e piena visibilità delle proprie spese, come l’Open Banking che permette di collegare altri conto correnti all’app di Revolut, i bonifici istantanei SEPA e Revolut Junior per la gestione del denaro riservata ai giovanissimi.

» Clicca qui per attivare Revolut