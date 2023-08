L’estate non è certo finita, ma per molti il periodo delle vacanze estive è ormai giunto al termine il che, come sempre, significa che è tornato anche il momento di doversi rimettere in forma, così da affrontare al meglio il difficile momento del Back to School o quello del back to work.

Per questo, abbiamo pensato potesse farvi comodo questa ottima offerta che Amazon sta proponendo sul tapis roulant WalkingPad P1, prodotto dall’omonima azienda, ed oggi venduto al prezzo scontato di 339,15€, contro i quasi 400 euro originariamente necessari per l’acquisto!

Un’offerta davvero ottima, specie considerando che questo articolo vanta una tecnologia che permette di risolvere quello che, storicamente, è un problema molto gravoso per questo tipo di prodotti: l’ingombro!

Il WalkingPad P1, infatti, non è solo molto contenuto nelle sue dimensioni, ma è anche e soprattutto un tapis roulant pieghevole, come raramente se ne vedono sul mercato. In tal senso, si tratta di un prodotto chiaramente pensato per chi desidera allenarsi in casa, ed è alla ricerca di un dispositivo che non ingombri troppo gli spazi domestici, né al momento dell’utilizzo, né quando tocca poi metterlo da parte.

La sua caratteristica peculiare è, infatti, nel suo sistema di chiusura brevettato, che consente di piegarlo completamente in meno di 0,5 metri quadrati, rendendolo il tapis roulant pieghevole più compatto disponibile sul mercato! In questo modo, una volta riposto occuperà appena 82,2 x 54,7 x 12,9 cm, consentendovi di riporlo agevolmente anche in ambienti con poco spazio.

Come se poi non bastasse, parliamo di un dispositivo che dispone persino di funzioni smart, utilizzabili tramite l’interazione tramite il vostro smartphone ed un’app dedicata chiamata “KS Fit”, che vi permetterà di accendere, spegnere e regolare la velocità del WalkingPad, oltre che disporre di un monitoraggio dettagliato della vostra attività fisica, rilevando quindi i vostri passi, la velocità, il tempo e la distanza percorsa e, ovviamente, le calorie bruciate.

Dotato di funzioni di sicurezza che impediscono incidenti, così come un utilizzo da parte di bambini, il WalkingPad P1 è, in sostanza, un articolo davvero utilissimo e funzionale! Una scelta ideale per rimettersi in forma dopo l’estate e, per questo, vi suggeriremmo di acquistarla subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che questo splendido prodotto vada esaurito.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!