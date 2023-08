State per partire per le vacanze e siete alla ricerca di un metodo abbordabile per proteggere la vostra casa dai malintenzionati? Dopo avervi consigliato ben 7 articoli dedicati a tale scopo, oggi ci vogliamo concentrare su un unico prodotto di marca Amazon: il Ring Alarm, oggi scontato nel kit da 5 pezzi a soli 179,99€!

Grazie a questa promozione potrete risparmiare ben 129,99€ rispetto al prezzo consigliato di 309,98€, proteggendo la vostra abitazione con un kit che non solo è facilissimo da installare, ma che si collegherà anche alla vostra smart home, permettendovi di gestirlo ovunque voi siate.

Questo kit completo, perfetto per abitazioni indipendenti o appartamenti, rappresenta una soluzione ottima per proteggere la vostra casa senza spendere le cifre elevate richieste normalmente per i sistemi di sicurezza. Nel bundle avrete, infatti, a disposizione sia il Ring Alarm che la nuova Ring Indoor Camera, proteggendo così sia l’esterno che l’interno della vostra casa e ricevendo notifiche direttamente nello smartphone qualora dovessero venire rilevati dei movimenti sospetti.

Nonostante il kit sia composto da diversi elementi, si tratta in realtà di un sistema d’allarme con un’installazione fai da te semplice e veloce, dato che vi basterà collegare la stazione base all’alimentazione, connettere il sistema al Wi-Fi tramite l’app Ring e posizionare i rilevatori di movimento e i sensori di contatto nei punti strategici. Dopodiché, avrete il controllo completo del kit dall’app Ring, ricevendo notifiche su tutti i dispositivi collegati qualora venissero attivati i rilevatori di movimenti o l’allarme oppure aperta una porta o finestra.

Inoltre, potrete anche attivare e disattivare Ring Alarm o impostare la modalità Casa con un semplice tocco, controllando tutti i vari pezzi del kit dalla stessa dashboard. Ovviamente, come tutti i prodotti Amazon, il kit è compatibile anche con Alexa, per cui avrete modo di gestirlo anche tramite i comandi vocali.

Avrete a disposizione differenti modalità di controllo come Casa, dove i sensori interni vengono disattivati, mentre quelli esterni rimangono attivi per proteggere l’area esterna di casa tua, e Fuori casa, dove tutti i sensori sono attivi. Inoltre, grazie alla Ring Indoor Camera potrete vedere cosa succede in casa vostra ovunque voi siate grazie alla trasmissione video HD a 1080p sia in differita che in tempo reale, parlando anche con chi si trova davanti alla videocamera tramite il microfono integrato.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

