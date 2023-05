Negli ultimi anni, i dispositivi compatibili con la smart home sono aumentati considerevolmente, semplificando diverse attività quotidiane e facendovi risparmiare tempo e fatica. Ebbene, da oggi potrete rendere smart anche il vostro citofono grazie ai Ring Intercom di Amazon, oggi scontati fino al 53%!

I diversi modelli di Ring Intercom, venduti anche in bundle con l’altoparlante Echo Dot, sono disponibili a dei prezzi veramente stracciati sulla pagina Amazon dedicata. Il nostro consiglio è di approfittare subito di questa promozione, poiché le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente, considerando l’enorme utilità e innovazione di questo prodotto.

L’offerta più interessante è senza dubbio il bundle con il Ring Intercom ed Echo Dot, lo speaker smart, in vendita a soli 89,99€ invece di 194,98€. Questo dispositivo, nel suo piccolo, rivoluzionerà la vostra vita, inviandovi notifiche in tempo reale sullo smartphone e su Alexa quando qualcuno suonerà il citofono. Potrete, dunque, parlare con i visitatori e aprire il portone, il tutto semplicemente tramite l’app o il controllo vocale.

Oltre a poter gestire il citofono da qualsiasi stanza della casa, il Ring Intercom vi offrirà altre funzionalità utilissime. La verifica automatica, infatti, vi permetterà di consentire l’accesso a familiari e amici anche quando non siete in casa, fornendo loro una chiave ospite da utilizzare in un orario prestabilito. Inoltre, potrete concedere un ingresso temporaneo ai corrieri di Amazon per le consegne, in modo da non perdere neanche un pacco.

L’installazione del Ring Intercom è estremamente semplice, in quanto si collegherà al sistema di citofonia esistente e non sarà, quindi, necessario intervenire sull’impianto elettrico della casa o del condominio. In ogni caso, qualora doveste avere problemi, Amazon ha messo a disposizione una pagina dedicata e un numero di assistenza per fornirvi supporto per qualsiasi necessità.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei diversi modelli di Ring Intercom in sconto su Amazon, quindi vi rimandiamo alla pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

