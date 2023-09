Se siete alla ricerca di un modo per modernizzare la vostra casa con la tecnologia, l’acquisto di un dispositivo intelligente che rende smart il vostro citofono potrebbe essere la soluzione ideale. Non c’è più bisogno di dubbi su quale prodotto scegliere, visto che per un tempo limitato Amazon offre il suo Ring Intercom a un prezzo imbattibile.

Questo dispositivo, con un prezzo ufficiale di 129,99€, è disponibile fino al 23 settembre a soli 49,99€. Il prezzo scontato sarà visibile solo dopo aver applicato il coupon “RING80”. Ma non è tutto: Amazon offre anche la possibilità di aggiungere l’Echo Dot di 5° generazione al citofono smart per soli 10,00€ in più, permettendovi di risparmiare anche sull’acquisto dell’altoparlante intelligente targato Amazon.

Ring Intercom, chi dovrebbe acquistarlo?

Ring Intercom è un citofono smart pensato per chi vuole sfruttare la tecnologia per semplificare alcune attività quotidiane, come aprire il portone di casa in modo intuitivo. Pensate ad esempio alla comodità di aprire la porta ai corrieri o ad amici e famigliari in tutta sicurezza anche quando non vi trovate a casa. Ring Intercom esegue benissimo questi compiti, grazie anche all’aiuto dello smartphone, che torna utile proprio quando siete fuori casa. Ribadiamo che l’offerta di Amazon include, volendo, anche l’Echo Dot di 5° generazione a soli 10,00€ in più. Ciò rende questo prodotto ancora più interessante per chi non ha mai acquistato un dispositivo compatibile con Alexa, considerando che Ring Intercom può essere gestito anche tramite i comandi vocali del noto assistente virtuale.

Vorremmo spendere qualche parola in più sul prezzo: i 49,99€ garantiti dal codice promozionale “RING80” sono stati offerti solo al momento del lancio di questo dispositivo smart e non sono stati più riproposti, se non a soli 2,00€ in meno durante lo scorso Prime Day di luglio. È evidente che questo è il momento ideale per aggiungerlo al carrello. Come si può dedurre dall’andamento dei prezzi, una volta tornato al prezzo pieno passerà molto tempo prima che possa essere nuovamente acquistato a un prezzo conveniente.

Con Ring Intercom potrete parlare con chiunque suoni il citofono grazie al sistema audio bidirezionale. Inoltre, potrete assegnare utenti condivisi, consentendo solo a chi abita con voi di utilizzare le funzionalità di Ring Intercom. Il fatto che sia compatibile con la maggior parte dei citofoni lo rende ancor di più un prodotto di interesse, per questo vi invitiamo a scoprire di più sulla pagina dedicata.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!