Desiderate rendere la vostra casa ancora più smart grazie a un dispositivo che vi semplifichi la vita quotidiana? In tal caso la soluzione perfetta per voi è il Ring Intercom di Amazon, che trasformerà il vostro citofono in una soluzione intelligente e che oggi potrete acquistare con uno sconto del 63%!

Si tratta, infatti, di un’offerta di accesso anticipato all’imminente Prime Day che si terrà la settimana prossima, durante il quale avrete modo di risparmiare su migliaia di prodotti appartenenti al catalogo dello store. In questo caso, se siete clienti Amazon Prime potrete spendere solamente 47,99€ invece di 129,99€ per il Ring Intercom. Niente male, no?

Grazie al Ring Intercom riceverete notifiche in tempo reale sul vostro smartphone e su Alexa ogni volta che qualcuno suonerà il citofono di casa vostra. Potrete, quindi, decidere di parlare con i visitatori e aprire il portone, tutto comodamente attraverso l’app per smartphone o tramite il controllo vocale.

Ma le funzionalità del Ring Intercom non finiscono qui: la verifica automatica vi consentirà di concedere l’accesso ai vostri familiari e amici anche quando non siete a casa, fornendo loro una chiave ospite che potranno utilizzare in orari prestabiliti. Inoltre, potrete garantire un ingresso temporaneo ai corrieri di Amazon per le consegne, assicurandovi, così, di non perdere nemmeno un pacco, anche mentre siete al lavoro o in vacanza.

L’installazione del Ring Intercom è estremamente semplice, in quanto si collegherà al vostro sistema di citofonia esistente. Non sarà necessario, dunque, apportare modifiche all’impianto elettrico della vostra casa o condominio. Inoltre, nel caso in cui incontriate delle difficoltà, Amazon mette a vostra disposizione una pagina dedicata e un numero di assistenza per fornirvi il supporto necessario.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

