Come ricorderete, avevamo aperto la mattinata segnalandovi questa ottima offerta relativa al kit Ring Alarm per la vostra sicurezza di casa, che proprio su Amazon è oggi scontato, nella sua versione con 5 componenti, a soli 179,99€! Ebbene, torniamo ora a parlare del brand Ring, per segnalarvi che, ancora una volta su Amazon, è in sconto un altro prodotto smart davvero imperdibile, specie perché decurtato nel prezzo del 30%!

Stiamo parlando del videocitofono con funzioni smart Ring Video Doorbell, un prodotto davvero ottimo, anche al netto di qualche anno sulle spalle, e che grazie allo store può oggi essere vostro al prezzo imperdibile di soli 69,99€, contro i 99,99€ del suo prezzo originale!

Un piccolo ma gradevole affare, per un dispositivo utilissimo per la vostra sicurezza domestica, e che non richiederà nessuna particolare competenza tecnica per la sua installazione, né tantomeno complessi lavori in muratura.

Realizzato con un rapporto qualità/prezzo che, anche privo di sconto, è decisamente ottimo visti prezzi medi sul mercato, Ring Video Doorbell è un videocitofono in alta definizione a 1080p, che offre la possibilità di avere un controllo completo su chiunque si avvicini alla vostra porta, indipendentemente che siate in casa o meno.

Trattandosi, infatti, di un dispositivo connesso, Ring Video Doorbell vi permetterà di vedere, ascoltare e parlare con chiunque bussi alla vostra porta, potendo collegarsi direttamente al vostro smartphone, PC o tablet. Questa versione, inoltre, offre anche una funzione di rilevazione dei movimenti, con tanto di visione notturna, inviandovi notifiche in tempo reale non appena l’occhio digitale del videocitofono identificherà anche il minimo movimento.

In questo modo, seppur in vacanza, potrete avere un controllo certosino della situazione al di fuori dell’uscio domestico, potendo essere sicuri di non essere vittime delle attenzioni di qualche malintenzionato.

Facilissimo da installare e da collegare alla rete Wi-Fi di casa, Ring Video Doorbell può essere alimentato sia tramite la batteria ricaricabile integrata che per mezzo di un cablaggio elettrico, e grazie all’integrazione con l’ecosistema Alexa, è persino possibile farlo interagire con dispositivi domotici targati Amazon, come ad esempio il sempre ottimo Echo Show che, grazie al suo schermo, risulterà particolarmente efficiente in accoppiata con il citofono.

Insomma, parliamo di un dispositivo davvero versatile e funzionale e, per questo vi suggeriamo davvero di prenderne in considerazione l’acquisto, specie in occasione dell’estate, quando è importante tenere la propria abitazione sotto controllo. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo subito a casa a prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

