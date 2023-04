State pensando di cambiare alcuni dei vostri vecchi elettrodomestici, oppure vorreste acquistare una nuova smart TV per assicurarvi la visione dei vostri contenuti preferiti nella migliore qualità possibile? In questo caso, vi consigliamo di non farvi scappare i super sconti disponibili da Monclick, con offerte che superano anche il 50%.

Fino al 24 aprile, avrete la possibilità di scegliere tra numerosi articoli che aderiscono all’offerta: da fantastici PC pensati per il gaming a marchio MSI, fino a TV Samsung di prima qualità. Per questo, vi consigliamo di sfruttare l’occasione quanto prima!

Da menzionare senza dubbio il Samsung QLED QE55Q70BATXZT da 55″, disponibile ad appena 649,90€ invece di 1.299,00€. La smart TV in questione è tra le migliori che potete trovare sul mercato per questa fascia di prezzo, dal momento che è dotata di un pannello Neo QLED di qualità eccellente, in grado di assicurarvi una fantastica risoluzione in 4K.

La nuova tecnologia da cui è caratterizzata, rende l’immagine più luminosa e vibrante, il che vi garantisce film e serie TV super dettagliati e con sfumature iper realistiche. Non meno importante, è dotata del processore intelligente Neo Quantum 4K che sfrutta il deep learning per ottimizzare le condizioni di visualizzazione, frame dopo frame. In questo modo, anche i contenuti di qualità più bassa raggiungeranno una risoluzione altissima!

Da non sottovalutare anche la tecnologia anti-riflesso e l’Adaptive Picture che sono, senza alcun dubbio, un’ulteriore accortezza da parte di Samsung. Queste feature vi propongono una visione sempre eccellente, indipendentemente dalla condizione di luce nella stanza e, non meno importante, adattando le impostazioni in base al contenuto di cui state fruendo. Anche il comparto audio è una garanzia grazie alla Spacefit Sound! Quest’ultima funzione, vi permetterà di godere di suoni perfettamente calibrati in base all’ambiente di installazione del TV per un’esperienza sonora ottimale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Monclick dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dell’iniziativa.

