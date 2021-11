Ripple ha pubblicato una proposta di quadro normativo per le criptovalute

Ripple, un sistema di trasferimento di fondi in tempo reale, ha pubblicato una proposta per un quadro normativo per le criptovalute chiamato “Un approccio reale alla regolamentazione delle criptovalute”. Il CEO Brad Garlinghouse ha spiegato che il “quadro politico proposto dalla sua azienda è un approccio su tre fronti di ciò che può essere fatto ora”, osservando che non è il risultato delle “interazioni dirette di Ripple con i regolatori e i responsabili politici bipartisan”.

La proposta è la “visione della società su come i quadri normativi finanziari esistenti possono essere utilizzati per far progredire l’innovazione e migliorare le protezioni dei consumatori e del mercato”, ha spiegato Ripple. La società ha spiegato che ritiene che “i migliori risultati di politica pubblica possano essere raggiunti attraverso la collaborazione pubblico-privato, adattando i quadri normativi esistenti e promuovendo le sandbox di innovazione crittografica”. Si tratta di tre raccomandazioni chiave delineate nella proposta.

“Ripple ritiene che la nostra proposta garantirà che gli Stati Uniti riescano a coltivare l’innovazione crittografica all’interno dei suoi confini, mantenendo al contempo le forti protezioni dei consumatori e degli investitori per cui sono noti”, ha scritto la società. La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è stata criticata per aver assunto un approccio di applicazione alla regolamentazione delle criptovalute. Il commissario della SEC Hester Peirce ha criticato la sua agenzia ad agosto per aver intrapreso questo approccio per regolamentare il settore delle criptovalute dopo che la SEC ha annunciato un’azione esecutiva contro l’exchange di criptovaluta Poloniex. Molte persone hanno anche chiesto alla SEC maggiore chiarezza sulla regolamentazione delle criptovalute, ma senza alcun risultato.

Ripple non è comunque l’unica piattaforma che ha escogitato una proposta per la regolamentazione delle criptovalute. Coinbase ad esempio ha anche proposto un framework crittografico, con quattro raccomandazioni chiave. Il CEO Brian Armstrong ha incontrato i regolatori per convincerli che gli Stati Uniti dovrebbero avere un solo regolatore federale che supervisiona lo spazio crittografico. Attualmente, Coinbase ha detto che ha 53 regolatori solo negli Stati Uniti.