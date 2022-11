Le bollette dell’elettricità sono sempre più alte e, viste le temperature in calo, trovare un modo efficiente ed economico per scaldarsi è più che necessario. Non poteva essere periodo migliore di questo per acquistare l’elettrodomestico perfetto, dato che siamo ufficialmente nel mezzo delle super offerte per il Black Friday Amazon. Al momento, potrete trovare un’intera sezione dedicata a scaldini, termoventilatori, stufe, umidificatori e molto altro ancora, in ribasso addirittura fino al 54%!

Potrete decidere cosa portare a casa tra i moltissimi articoli a vostra disposizione, differenti sia per tipologia sia per budget richiesto, il che vi consentirà di acquistare il prodotto ideale per voi con il massimo risparmio garantito! Ardes, Mitsubishi, Olimpia e altri brand ancora aderiscono a queste promozioni, proprio per questo vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che ci sono ancora unità disponibili!

Tra le offerte da non farsi assolutamente scappare c’è senza dubbio il termoventilatore Ardes AR4P04R CYCLOP disponibili a soli 59,90€ invece di 79,90€. Un prezzo davvero imbattibile per un prodotto di ottima qualità e dal rapporto qualità/prezzo davvero interessante, in particolare ora che è in forte ribasso per il Black Friday! Il prodotto in questione fa parte della tipologia di termoventilatori per riscaldamento più innovativa sul mercato. Sfrutta la tecnologia in ceramica per scaldare più velocemente e in modo più omogeneo rispetto ai modelli elettrici.

Inoltre, grazie al display LED, potrete vedere e gestire la temperatura dell’aria nella stanza, modificabile con il telecomando: avrete la possibilità di impostare il timer 12 ore e i livelli di potenza eco e comfort, grazie al quale il potente flusso d’aria viene diffuso in tutta la stanza grazie alla funzione oscillante. Il tutto in modo silenzioso, per un comfort a 360°. Inoltre, essendo di dimensioni ridotte, quindi adatto anche agli spazi limitati, è ideale da utilizzare nelle stanze più piccole e riesce a scaldare in pochi minuti essendo potente 1500W.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto. In più vi consigliamo di iscrivervi ad Amazon Prime per far arrivare i vostri acquisti il prima possibile!

