Secondo una nuova ricerca, i produttori di batterie possono ridurre l’autoscarica fino al 70% semplicemente sostituendo il nastro di polietilene tereftalato (PET) utilizzato per tenere insieme le batterie agli ioni di litio.

A proporre la soluzione è un team di ricerca canadese, che già l’anno scorso aveva individuato un problema nelle batterie di smartphone e portatili, che tendono a scaricarsi se semplicemente si lascia il dispositivo spento. Come qualcuno forse ha sperimentato, tutte le batterie perdono qualcosa anche “senza fare nulla”. Se si perde qualche punto percentuale dopo qualche giorno niente di strano, ma se è più di così allora forse c’è un problema più serio.

La soluzione sembra essere molto semplice, cioè usare un tipo diverso di nastro adesivo nell’assemblaggio della batteria stessa. Le plastiche usate attualmente possono dissolversi per effetto delle reazioni chimiche, innescando così il processo di autoscarica. Quando capita che il dispositivo non tiene più la carica anche se spento, probabilmente si è verificato questo problema e la batteria va sostituita.

“Nessuno, credo, pensava che potesse essere il nastro”, ha detto Anu Adamson, una dottoranda che ha contribuito a guidare la ricerca. “Perché in un certo senso l’autoscarica è vista come qualcosa di inevitabile, in realtà… come se non potessimo creare batterie totalmente perfette. La maggior parte delle persone pensava che se c’è una soluzione, allora non può essere così semplice, ma si è scoperto che in realtà è così”.

Adamson ha detto che il team ha determinato che l’uso di un nastro di polipropilene (PP) chimicamente stabile può aumentare la durata della batteria fino al 10 per cento e ridurre l’autoscarica fino al 70 per cento.

La scienziata ha anche aggiunto che il nuovo nastro in polipropilene ha un costo simile a quello attualmente usato nelle batterie, quindi applicare questa nuova scoperta non dovrebbe implicare un aumento dei prezzi.