Se siete soggetti alle allergie estive, come quelle scatenate dalla crescita dell’erba in giardino, e cercate un dispositivo efficace per purificare l’aria in casa e in ufficio tutto l’anno, vi segnaliamo un’offerta molto interessante su Amazon relativa a un purificatore d’aria smart. Il dispositivo, originariamente venduto a 199,99€, può ora essere acquistato a soli 89,99€ grazie all’applicazione di due coupon: uno da 90,00€ e un altro del 10%.

Questa offerta è davvero eccezionale e, visto che mancano pochi giorni al Prime Day, ne arriveranno altre, pertanto continuate a seguirci per non perdervene nemmeno una. Calcolando il risparmio, si può affermare che questa offerta vi permetterà di risparmiare oltre il 50% rispetto al prezzo originale. Il coupon e lo sconto aggiuntivo del 10% possono essere applicati direttamente sulla pagina del prodotto, selezionando le due caselle situate sotto al prezzo.

Con il suo CADR (Clean Air Delivery Rate) di 141 CFM/260m³/h, questo purificatore d’aria offre un’elevata efficienza in stanze di oltre 100 mq. La purificazione completa avverrà in soli 18 minuti in un ambiente di circa 30 mq, mentre in ambienti più grandi impiegherà al massimo 30 minuti.

La sua eccellenti prestazioni sono ulteriormente garantite dalla certificazione CARB, che rappresenta uno standard per la purificazione dell’aria pulita. In modalità automatica, il purificatore monitora costantemente i livelli di PM2.5 nella stanza grazie al sensore integrato, regolando il processo di purificazione attraverso le cinque diverse velocità disponibili. La modalità notturna, invece, crea un ambiente tranquillo riducendo l’intensità del display e il livello di rumore a soli 25 dB.

Questo purificatore supporta il controllo tramite smartphone ed è compatibile anche con Alexa. Queste funzionalità offrono notevoli vantaggi, poiché consentono di accendere il purificatore a distanza prima di tornare a casa, garantendo un’aria pulita al vostro arrivo. La parte frontale del purificatore è caratterizzata da un design minimalista ed elegante, con un unico schermo a LED che fornisce una chiara visualizzazione dei livelli di PM2.5 in tempo reale, informazioni che, come avrete intuito, possono essere visualizzate anche su smartphone e tablet.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

