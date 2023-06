I dispositivi smart compatibili con la smart home al giorno d’oggi non si limitano ad assistenti vocali e speaker, ma aumentando sempre di più, arrivando addirittura alle prese. La TP-Link Tapo, infatti, vi permetterà di risparmiare energia elettrica e ottimizzare le vostre ricariche, e oggi è scontata a soli 9,99€!

Questa presa smart è la più venduta e amata di Amazon, con una media di ben 4,6 stelle su quasi 17 mila recensioni. Insomma, nella sua piccolezza e semplicità vi offrirà una piccola rivoluzione domestica, permettendovi di gestire il caricamento di tutti i vostri dispositivi ed elettrodomestici a distanza.

Grazie al suo design compatto, la mini presa smart si integra perfettamente in ogni ambiente, offrendo il supporto Wi-Fi 2.4GHz per gestire accensione e spegnimento dei vostri elettrodomestici in qualsiasi momento. Con il controllo da remoto tramite l’app Tapo, infatti, potrete gestire la presa ovunque vi troviate, accendendo o spegnendo i vostri dispositivi a distanza.

La funzione di programmazione vi permetterà anche di organizzare le giornate in modo efficiente, creando routine di accensione e spegnimento dei vostri elettrodomestici in pochi secondi. Inoltre, la presa smart offre anche il controllo vocale, essendo compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant.

Infine, al fine di allontanare potenziali intrusi e simulare la vostra presenza in casa anche quando siete fuori, la modalità assenza della presa accenderà e spegnerà apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali, creando l’illusione che l’abitazione sia occupata.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

