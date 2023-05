Con l’avvicinarsi delle belle giornate, gran parte del tempo libero lo si passerà lontano da casa, pertanto sarà importante avere sistemi di sicurezza che vi avvisino in tempo reale di eventuali tentativi di intrusione. Oggi il mercato è pieno di prodotti innovativi che permettono ciò e Yeppon propone una serie di soluzioni di ottimo livello facendovi risparmiare fino a 120 euro.

Le offerte riguardano le soluzioni a marchio Netatmo, un’eccellenza nell’ambito delle tecnologie al servizio della sicurezza. Le classiche videocamere di sorveglianza sono alcuni dei prodotti che troverete in sconto, ma Netatmo produce anche altri sistemi di sicurezza per la casa, sistemi che Yeppon offrirà a prezzi stracciati fino al 7 maggio.

Non avrete quindi molti giorni per decidere, pertanto se pensavate di installare un sistema di sicurezza in casa, il nostro consiglio è di recarvi subito sulla pagina promozionale e valutare quale potrebbe essere la soluzione più adatta a voi. Un’idea ce l’abbiamo e riguarda il Netatmo Smart Alarm System, un sistema di sicurezza completo, munito di videocamera, sirena e sensori intelligenti per porte e finestre. Senza sconti, questo pacchetto costerebbe 349,99€, ma grazie a Yeppon potrete acquistarlo a soli 249,99€, a seguito di un risparmio netto di 100 euro.

Come anticipato, si tratta di una soluzione che metterà al sicuro la vostra abitazione in diversi modi. La videocamera si occuperà di riprendere le immagini in tempo reale e, a differenza di alcune soluzioni della concorrenza, non vi sarà chiesto alcun genere di abbonamento per l’archiviazione video, facendovi risparmiare cifre sostanziose nel tempo. L’intero pacchetto è smart, il che significa che l’installazione sarà semplicissima. I prodotti si collegheranno alla vostra rete Wi-Fi e vi invieranno una notifica in tempo reale sul vostro smartphone qualora i sensori rivelassero dei movimenti anomali.

Non sottovalutate la sirena, poiché sarà in grado di simulare, quando sarete lontano da casa, i rumori tipici della presenza di uno o più persone in casa. Inoltre, se necessario, farà scattare un allarme da 110 decibel, invogliando un eventuale intruso ad allontanarsi. I sensori per porte e finestre sono invece studiati per rilevare ogni movimento o vibrazione proveniente da un tentativo di apertura forzata. Riceverete un avviso, sempre sul vostro smartphone, di una possibile intrusione ancor prima che il malintenzionato sia riuscito ad entrare in casa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!