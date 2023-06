Vorreste acquistare un dispositivo tech di qualità ma a un prezzo davvero imbattibile? In tal caso, non dovresti farvi scappare la promozione eBay attiva sul meglio del ricondizionato! Grazie al nuovo coupon messo a disposizione dallo store, potrete risparmiare il 15% su una vasta selezione di prodotti, passando da piccoli elettrodomestici fino a notebook e smartphone.

Utilizzando il codice promozionale RICONDIZIONATO23 al momento del checkout, infatti, potrete beneficiare del ribasso su una spesa minima di 20€. Inoltre, va segnalato lo sconto massimo di 100€, per ogni utilizzo del coupon. Ma le buone notizie non finiscono qui! Avrete la possibilità di utilizzare il codice fino a un massimo di due volte per ciascun utente, consentendovi quindi di risparmiare ancora di più sui vostri acquisti. L’offerta è valida solo fino al 14 giugno, quindi non perdete l’occasione fintanto che siete in tempo!

I prodotti ricondizionati eBay sono articoli che sono stati restituiti o riparati dagli acquirenti originali o da terze parti autorizzate. Prima di essere messi nuovamente in vendita, quindi, vengono sottoposti a un processo di ispezione e pulizia per garantirvi che siano perfettamente funzionanti e privi di imperfezioni, praticamente come nuovi. Sono, dunque, un’ottima opportunità per acquistare risparmiando, ma senza dover rinunciare in nessun modo alla qualità!

Da menzionare, tra i vari dispositivi da non farvi scappare, l’aspirapolvere Dyson V11 Absolute Extra tra i best seller del brand. Invece di pagarlo 559,00€, infatti, avrete la possibilità di portarlo a casa a soli 475,15€. Una proposta davvero imperdibile, tenendo presente che si tratta di un modello davvero imperdibile! L’aspirapolvere in questione è alimentato da un motore digitale Dyson V11, che offre performance eccezionalmente potenti, in grado di catturare polvere, peli, capelli e sporco in modo efficiente su diverse superfici, dal pavimento ai tappeti.

Da menzionare in particolare modo il suo sistema di rilevamento automatico del tipo di superficie che gli permette di adattare automaticamente la potenza dell’aspirazione, in modo da garantire prestazioni ottimali e una pulizia profonda. Inoltre, offre una batteria ad alta capacità, che consente fino a 60 minuti di pulizia con una sola carica! Dunque, perfetto per pulire l’intera casa senza fastidiose interruzioni. In conclusione, il Dyson V11 Absolute Extra è un elettrodomestici efficiente e ricco di funzionalità premium da non farvi scappare se volete stravolgere la vostra routine quotidiana.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina eBay dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione.

NB: Vi ricordiamo di inserire il coupon RICONDIZIONATO23 al carrello per ottenere lo sconto del 15%

