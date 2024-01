SUPER sconto su questo utilissimo purificatore d'aria smart! (-15%)

Se soffrite di allergie e asma o semplicemente volete migliorare la qualità dell'aria del vostro ambiente domestico, oggi è più conveniente del solito dotarsi di un purificatore d'aria smart dalle prestazioni soddisfacenti. Amazon sta proponendo infatti il LEVOIT Core 300S al prezzo speciale di soli 135,99€, con un risparmio sostanzioso rispetto al prezzo originale di 159,99€.

LEVOIT Core 300S, chi dovrebbe acquistarlo?

Potente e dalle prestazioni non troppo ingombranti, questo purificatore d'aria smart è indicato per gli amanti del benessere e per chi soffre di allergie o asma. Una volta messo in funzione, infatti, farà sì che possiate respirare aria pulita senza che voi dobbiate preoccuparvi di nulla. Pensato per purificare con efficienza ambienti fino a 50 m², grazie al filtro HEPA ad alta efficienza eliminerà fino al 99,97% di microparticelle nocive come acari, pollini e muffe.

Siccome è smart, LEVOIT Core 300S vi permetterà anche di controllare la qualità dell'aria in tempo reale e di adattare le impostazioni dell'apparecchio direttamente dal vostro smartphone o con semplici comandi vocali, grazie alla compatibilità con Alexa e Google Assistant. Se pensate di usarlo di notte, allora apprezzerete la modalità dedicata, che ridurrà il rumore a soli 22 dB, ideale per chi desidera un ambiente tranquillo. Con questa modalità, la luce delle notifiche si spegnerà automaticamente, evitando così fastidiosi bagliori durante il sonno e garantendo un risveglio sereno, senza il disagio di un naso chiuso.

Insomma, se siete alla ricerca di un ambiente domestico più sano e di sollievo dai sintomi allergici, questo purificatore d'aria vi sarà di grande aiuto, e se deciderete di acquistarlo in queste ore, avrete anche un bel vantaggio economico. Inoltre, se a preoccuparvi è il consumo energetico, sappiate che questo modello consuma soli 23W al massimo livello di prestazione.

